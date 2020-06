Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2019 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (18.06.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LANXESS: Starke Finanzsituation - AktienanalyseDer Spezialchemiekonzern LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) hat ein solides Auftaktquartal hinter sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar sei das EBITDA um fast zehn Prozent auf 245 Mio. Euro zurückgegangen. Und auch unter dem Strich seien mit 63 Mio. Euro deutlich weniger hängengeblieben (Vorjahr: 87 Mio. Euro). Der Umsatz habe sich mit einem Minus von rund zwei Prozent auf 1,7 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aber fast stabil gehalten. "Bisher konnten wir die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie in Grenzen halten - vor allem dank unseres ausbalancierten Portfolios", habe Manager Zachert laut Mitteilung gesagt.Aber: "Wir wissen, dass wir den Höhepunkt der Krise noch nicht erreicht haben." Der Konzern werde daher für das Gesamtjahr vorsichtiger und gehe nun von einem EBITDA zwischen 800 und 900 Mio. Euro aus. Bislang habe der Korridor 100 Mio. Euro höher gelegen. Laut HSBC-Analyst Martin Evans kein Beinbruch. Er rate dennoch zum Kauf der Aktie (Kursziel: 67 Euro) - und verweise dabei unter anderem auf die starke Finanzsituation des Konzerns, die sich nach dem abgeschlossenen Verkauf der Anteile am Chemieparkbetreiber Currenta weiter verbessert habe. (Ausgabe 24/2020)Börsenplätze LANXESS-Aktie:XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:48,05 EUR +2,23% (18.06.2020, 12:36)