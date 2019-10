XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

59,34 EUR +2,06% (15.10.2019, 16:33)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

59,46 EUR +2,38% (15.10.2019, 16:43)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.500 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (15.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.In einem freundlichen Marktumfeld könnten die Aktien der deutschen Chemiekonzerne heute zulegen. Zahlreiche Anleger würden sich fragen, ob sich jetzt bei der LANXESS-Aktie der Einstieg lohne.Beim Kölner Konzern sehe es derzeit sowohl in Hinblick auf die operative Geschäftsentwicklung als auch auf das Chartbild recht gut aus. Dank strategisch kluger Umstrukturierungen dürfte der von Analysten erwartete Gewinn im Jahr 2020 mit 5,31 Euro je Aktie deutlich über dem Niveau von 2018 (4,71 Euro) liegen. Zudem habe die LANXESS-Aktie einen soliden Aufwärtstrend ausgebildet. Nun stehe der Titel ganz kurz davor, das bisherige Jahreshoch bei 59,08 Euro zu überwinden.Anleger könnten bei LANXESS weiterhin zugreifen. Der Stopp sollte bei 43 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2019)Börsenplätze LANXESS-Aktie: