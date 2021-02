Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2019 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Der Kölner Konzern wolle sein Consumer Protection-Geschäft rund um Desinfektions- und Konservierungsmittel mit einer Übernahme in den USA ausbauen. Für 1,04 Mrd. USD solle Emerald Kalama Chemical gekauft werden, wie LANXESS am Sonntag mitgeteilt habe. Der Deal solle mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert und voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 vollzogen werden. Spekulationen über ein Interesse an dem Unternehmen, das u.a. Konservierungsstoffe für Lebensmittel, Haushalt und Kosmetik, Aroma- und Duftstoffe sowie Produkte für Tiernahrung herstelle, habe es bereits Ende 2020 gegeben.Durch Einsparungen im Zuge der Übernahme erwarte LANXESS innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion einen zusätzlichen jährlichen EBITDA-Beitrag von rund 30 Mio. USD. Der Zukauf solle zudem bereits im ersten Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion einen Beitrag zum Gewinne je Aktie liefern.LANXESS-Chef Matthias Zachert richte den Konzern seit Jahren immer stärker auf Spezialchemie aus, die höhere Gewinnmargen verspreche als das Geschäft mit Massen- und Standardware. Zudem sollten die Geschäfte dann auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabiler laufen. Dabei würden auch Übernahmen und Verkäufe von Unternehmensteilen zur Strategie gehören."Der Aktionär" sei von der Strategie von LANXESS-Chef Zachert weiterhin überzeugt und für die Aktie unverändert optimistisch gestimmt. Anleger könnten weiterhin an Bord bleiben. Der Stoppkurs sollte nun auf 48 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link