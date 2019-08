XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.500 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (02.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF).Mit den soliden Q2-Zahlen habe der Kölner Konzern leicht über den Markterwartungen gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die breite Aufstellung des Spezialchemie-Konzerns sorge dafür, dass die Schwäche im Geschäft mit der Automobilindustrie durch andere Bereiche ausgeglichen werden könne. Auch die Entwicklung der Wechselkurse mit der Stärke des US-Dollars wirke sich aktuell vorteilhaft aus. Positiv hebe sich LANXESS mit der Bestätigung des stabilen Ergebnisausblicks für 2019 von vielen anderen Chemieunternehmen ab. Vor diesem Hintergrund erscheine die Reaktion an der Börse auf den Zwischenbericht mit Kursabschlägen von zeitweise mehr als 6% stark übertrieben.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die LANXESS-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 53 Euro. Er würde vor Neuengagements eine Aufhellung der gesamtwirtschaftlichen Aussichten abwarten. (Analyse vom 02.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der LANXESS AG: Keine vorhanden.Börsenplätze LANXESS-Aktie: