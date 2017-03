ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.700 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 54 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (31.03.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktie: Hervorragende Long-Chancen! ChartanalyseDas letzte Mal, dass die LANXESS-Aktie (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) Höhenluft schnuppern durfte, war Anfang 2013 bei einem Verlaufshoch von 69,99 Euro gewesen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Anschließend sei der Wert in eine mehrjährige Konsolidierungsphase eingeschwenkt und bis Februar 2016 auf ein Verlaufstief von 32,90 Euro zurückgefallen. Zusammen mit dem vorherigen Verlaufstiefs bei 33,52 Euro hätten Marktteilnehmer dadurch einen Doppelboden in diesem Bereich etablieren können und hätten anschließend eine Trendwende herbeigeführt. Die Folge dessen sei eine steile Aufwärtsbewegung über den vorherrschenden Abwärtstrend auf ein Verlaufshoch von 68,84 Euro und damit bis ganz knapp an die Jahreshochs aus 2013 gewesen. Dort entschieden Marktteilnehmer eine kurzfristige Konsolidierungsbewegung zurück auf das Niveau von 59,89 Euro herbeizuführen - diese neigt sich jedoch ganz klar dem Ende zu und bietet auf kurzfristiger Basis hervorragende Long-Chancen an einen Anstieg zurück an die Jahreshochs aus 2013 zu partizipieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 31.03.2017)Börsenplätze LANXESS-Aktie:62,76 EUR -1,51% (31.03.2017, 11:49)Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:62,775 EUR -1,54% (31.03.2017, 11:51)