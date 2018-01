Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 75 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (26.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktie: Bullen dürften wieder eingreifen - ChartanalyseDie letzten größeren Verlaufshochs markierte das Wertpapier von LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in 2013 bei 69,99 Euro und schlug anschließend in einen Abwärtstrend um, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit Februar 2016 und den Verlaufstiefs von 32,90 Euro aus Anfang 2016 herrsche übergeordnet wieder ein fester Aufwärtstrend und habe die Notierungen im letzten Jahr an die Hochs von 2013 zurückgebracht. Doch es habe fast das gesamte Jahr über gedauert, bis der Wert in den letzten Wochen schließlich darüber habe springen können und damit ein mustergültiges Kaufsignal aufgestellt habe. Nach einem Verlaufshoch von 74,78 Euro aus dieser Woche habe schließlich ein regelkonformer Pullback zurück auf das Unterstützungsniveau aus den vorausgegangenen Jahren begonnen.Noch könne das Wertpapier von LANXESS ruhig bis in den Bereich von rund 70,00 Euro zurückfallen, wo Bullen wieder verstärkt eingreifen und für eine nachhaltige Stabilisierung sorgen dürften. Dieser markante Bereich eignet sich hervorragend für den Aufbau von Long-Positionen mit einem Zielbereich von rund 80,00 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:71,54 EUR -0,06% (26.01.2018, 09:37)