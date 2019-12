Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Paris (www.aktiencheck.de) - Weist der weltweite Wirtschaftsmotor eine zufriedenstellende Drehzahl auf, macht auch häufig Kupfer Boden gut - und umgekehrt. Denn: Geht es der Wirtschaft gut, wird in der Regel auch viel investiert - unter anderem in die Infrastruktur, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Und da Kupfer für zahlreiche Infrastrukturprojekte wie neue Stromleitungen oder Gebäude unerlässlich sei, steige in wirtschaftlich guten Zeiten die Nachfrage und damit einhergehend auch häufig der Preis des Industriemetalls. Keine Wunder also, dass sich der Kupferpreis im Verlauf des Jahres kaum von der Stelle bewegt habe, schließlich laufe der Konjunkturmotor in vielen Regionen der Welt nicht allzu rund. Nach einem globalen BIP-Plus von 3,6 Prozent in 2018 erwarte der Internationale Währungsfonds für 2019 lediglich einen BIP-Zuwachs von 3,0 Prozent. Im kommenden Jahr könnte es nach Ansicht der IWF-Ökonomen mit der Weltwirtschaft aber wieder um 3,4 Prozent bergauf gehen. Für Kupfer-Bullen seien das keine allzu schlechten Aussichten.



Aber: Die Richtung des Kupferpreises ausschließlich mit dem globalen Wachstum vorhersagen zu wollen wäre ein bisschen zu kurz gedacht. Unter anderem die Höhe der Lagerbestände, die Entwicklung des Dollar und vor allem die voraussichtliche Angebotshöhe sollten nicht außer Acht gelassen werden. Und was Letzteres angehe, sehe es laut der International Copper Study Group danach aus, dass der Kupfermarkt 2020 erstmals nach elf Jahren wieder einen Angebotsüberschuss aufweisen könnte. In den Himmel wachsen dürfte der Kupferpreis daher wohl auch im kommenden Jahr nicht. (20.12.2019/ac/a/m)

