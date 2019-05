In Europa sei das gleiche Sfumato zu beobachten gewesen: Das BIP-Wachstum habe sich in Frankreich und der Eurozone etwas stärker gezeigt als erwartet (+1,1% beziehungsweise +1,2%). Die abschließende Beurteilung der Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe in Europa habe in Frankreich und Italien eine Erholung zum Vormonat aufgewiesen, die allerdings sehr schwach gewesen sei. Dagegen rutsche die deutsche Industrie immer weiter in den rezessiven Bereich ab (44,4 gegenüber zuvor 44,5). Dieses Mal sei Südeuropa die europäische Stütze und nicht Deutschland gewesen.



Die Sitzung der Federal Reserve, die am Mittwoch, 1. Mai, geendet habe, sei ebenfalls nicht eindeutig gewesen: Die US-Notenbank bestätige zwar die schwache Inflation in den USA, die bei ihrem am wenigsten volatilen Bestandteil deutlich unter 2 Prozent liege, mache dies jedoch an "vorübergehenden" Faktoren fest. Der Markt sei enttäuscht gewesen, dass die Zentralbank daher vorerst keine neuen geldpolitischen Anreize ins Auge fasse. Die nächste, für Juni anberaumte Sitzung dürfte Aufschluss über das Fortbestehen dieser Faktoren geben.



Glücklicherweise würden die Unternehmensergebnisse ein Bild ergeben, das sich etwas leichter beziffern lasse. Insgesamt würden sie wie gewöhnlich die Erwartungen der Analysten übertreffen, denn diese hätten sie in den letzten drei Monaten deutlich nach unten revidiert. Ein typisches Beispiel: Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), das im Wechselspiel mit Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) teuerste Unternehmen der Welt, habe einen deutlichen Anstieg seines Aktienkurses erlebt, denn trotz des schwächelnden Umsatzes bei seinem Leitprodukt iPhone sei das Serviceangebot so stark wie nie gewachsen.



In Europa hätten einige vernachlässigte Werte, wie etwa französische Banken, eher für Beruhigung gesorgt. BNP (ISIN FR0000131104/ WKN 887771) habe dank der Erlöse im Investment-Banking positiv überrascht, und Societé Générale (ISIN FR0000130809/ WKN 873403) sei zwar im Privatkundengeschäft schwächer gewesen, habe jedoch das Eigenkapital gestärkt. Weitere Beispiele seien die französischen Fernsehsender TF1 (ISIN FR0000054900/ WKN 873608) und M6 (ISIN FR0000053225/ WKN 892790), die sich gegen alternative Sendekanäle mit Werbung gut behauptet hätten.



Alles in allem befinde sich das Verarbeitende Gewerbe weltweit in einer heiklen Lage, doch der Dienstleistungssektor schlage sich gut. Solange dieser Sektor standhalte, dürfte die Börse auf dem richtigen Kurs bleiben. Vorsicht sei allerdings aufgrund der Ansteckungsgefahr untereinander geboten. (07.05.2019/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Der 2. Mai 2019 war der 500. Todestag von Leonardo da Vinci, dem Meister des Sfumato, einer Maltechnik, bei der Gegenstände unscharf und verschwommen dargestellt werden, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, und Alexis Bienvenu, Fondsmanager von La Financière de L'Echiquier.Die Wirtschaftsdaten dieser Woche hätten ihn auf ihre eigene Art gewürdigt und ein wirtschaftliches Umfeld mit unentwirrbar vermischten günstigen und ungünstigen Entwicklungen gezeichnet.So habe der am Mittwoch veröffentlichte Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA einen Industriesektor gezeigt, der sich von zuvor 55,3 (und Ende Januar 56,6) auf 52,8 verlangsamt habe und durch einige sehr schwache Komponenten ausgebremst worden sei (gezahlte Preise 50,0; Auftragseingänge 51,3; Importe 49,8).