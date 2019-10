LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Kühne + Nagel:

139,40 EUR +4,03% (22.10.2019, 12:18)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kühne + Nagel-Aktie:

154,10 CHF +3,70% (22.10.2019, 12:05)



ISIN Kühne + Nagel-Aktie:

CH0025238863



WKN Kühne + Nagel-Aktie:

A0JLZL



Ticker-Symbol Kühne + Nagel-Aktie:

KNIA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Kühne + Nagel-Aktie:

KNIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Kühne + Nagel-Aktie:

KHNGF



Kurzprofil Kühne + Nagel (AG & Co.) KG:



1890 von August Kühne und Friedrich Nagel in Bremen gegründet, zählt Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF) heute mit mehr als 1.300 Niederlassungen in über 100 Ländern und rund 76.000 spezialisierten Mitarbeitern zu den erfolgreichsten Unternehmen der Logistikbranche.



Die Kühne + Nagel Gruppe ist weltweit größter Seefrachtspediteur im FCL- und LCL-Bereich sowie zweitgrößter Luftfracht-Logistikanbieter. Im europäischen Overland-Sektor zählt Kühne + Nagel zu den fünf führenden Anbietern. Weltweit verfügt das Unternehmen über 10,6 Millionen Quadratmeter eigene Lagerfläche und ist damit die Nummer 2 in der Kontraktlogistik.



Kühne + Nagel Deutschland beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Der Hauptsitz ist in der Hamburger HafenCity. (22.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Kühne + Nagel-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Logistik- und Gütertransportunternehmens Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF).Das Seefrachtvolumen sei im 3Q19 um 4% gestiegen (wie erwartet und über dem Markt). Der BG/TEU sei jedoch um 2% gesunken, und der BG habe nur um 2% zugenommen (4% unter VontE). Die Konversionsmarge sei stabil bei 31,2% geblieben, und das EBIT habe nur 1% unter der Analystenschätzung gelegen.Das Luftfrachtvolumen sei im 3Q um 7,5% gesunken, doch der BG/Tonne werde durch den Mix stark gestützt (Quick). Der BG habe deshalb nur 3% unter VontE gelegen, und das EBIT sei im Jahresvergleich unverändert geblieben (-2% ggü. VontE).Die Restrukturierung von Contract Logistics zeige Wirkung: Inmitten der Portfoliooptimierung habe das Umsatzwachstum von CL sich wie erwartet weiter abgeschwächt (+2% J/J). Das EBIT habe sich jedoch sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich verbessert, selbst unter Ausschluss des Einmalgewinns von 23 Mio. aus dem Immobilienverkauf.Ausblick weiter nach unten korrigiert: Kühne + Nagel erwarte für 2019 jetzt einen Anstieg des Seefrachtvolumens um 1 bis 2% (bisher: ca. 2%) und einen Rückgang des Luftfrachtvolumens um 5 bis 6% (bisher: 4 bis 5%). Kühne + Nagel möchte im Seefrachtbereich doppelt so stark wachsen wie der Markt, d.h. 2 bis 4% (bisher: über 4%) und im Luftfrachtbereich ebenso stark wie der Markt (bisher: besser als der Markt). Der Ausblick für das Landfrachtgeschäft bleibe praktisch unverändert, die Wortwahl sei jedoch vorsichtiger geworden.Michael Foeth, Analyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Kühne + Nagel-Aktie. Das Kursziel laute CHF 142. (Analyse vom 22.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Kühne + Nagel-Aktie: