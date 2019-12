SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kudelski-Aktie:

Kurzprofil Kudelski:



Die Kudelski-Gruppe (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD) ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Sicherheitssystemen und Lösungen für konvergente digitale und interaktive Medien und operiert in diesem Bereich vor allem unter dem Namen Nagra. Die von ihr entwickelten Technologien werden bei einer Vielzahl von Leistungen und Angeboten eingesetzt, bei denen Zugangskontrollen und Rechtemanagement erforderlich sind. Dadurch sollen die Einkünfte der Eigentümer von Inhalten und der Anbieter von Digitalfernsehen und interaktiven Anwendungen geschützt werden. Gleichzeitig nimmt die Kudelski-Gruppe mit der Firma Skidata weltweit eine Spitzenposition im Bereich Zutrittsmanagement für den kontrollierten Zugang von Personen oder Fahrzeugen zu Grundstücken, Gebäuden oder Events ein. (20.12.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Kudelski-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Kudelski-Aktie (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD).Der Analyst habe seine Schätzwerte für 2019 so angepasst, dass sie die Projektverzögerungen bei SKIDATA genauer widerspiegeln würden. Die Folge sei, dass er jetzt leicht unter der (ber.) EBITDA-Zielspanne von USD 80 bis 90 Mio. liege. Da die Restrukturierungskosten von USD 20 bis 25 Mio. (VontE: USD 24 Mio.) im laufenden Jahr nicht zahlungswirksam sein dürften, erwarte der Analyst für 2019 keine Veränderung bei der Cash-Generiung. Er gehe allerdings davon aus, dass diese Kosten 2020 zu 50% zahlungswirksam würden und habe seine FCF-Prognose entsprechend nach unten korrigiert. Gesamthaft gesehen, reduziere sich seine (ber.) EBITDA-Prognose für 2019 und 2020 um -12% bzw. -10%. Des Weiteren berücksichtige er die 2020 erwarteten Einsparungen - da er aber neben einem tieferen Umsatz auch einen anhaltenden Margendruck bei Digital TV (weniger Abos infolge neuer Streaming-Dienste) erwarte, würden sich die Effekte teilweise wieder aufheben.Durch Reduktion der hohen Kostenbasis bei Public Access/SKIDATA sollte es dem Unternehmen endlich möglich sein, sich dem langfristigen Divisionsziel einer EBIT-Marge von 10% zumindest anzunähern. Der zusätzliche Restrukturierungsaufwand dürfte im nächsten Jahr aber das Potenzial zur Cash-Generierung, das ohnehin begrenzt sei, weiter belasten. Aufgrund der tieferen Schätzwerte sinke auch das Kursziel von CHF 6,80 auf CHF 5,40 je Aktie.Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt sein "hold"-Rating für die Kudelski-Aktie, behält die angespannte Bilanzsituation des Unternehmens aber im Auge. (Analyse vom 20.12.2019)Börsenplätze Kudelski-Aktie: