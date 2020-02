Börsenplätze Kudelski-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kudelski-Aktie:

4,81 CHF -0,41% (27.02.2020, 10:08)



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Kudelski-Aktie:

4,505 EUR 0,00% (27.02.2020, 10:23)



ISIN Kudelski-Aktie:

CH0012268360



WKN Kudelski-Aktie:

915684



Ticker-Symbol Kudelski-Aktie:

KUD



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Kudelski-Aktie:

KUD



Kurzprofil Kudelski:



Die Kudelski-Gruppe (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD) ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Sicherheitssystemen und Lösungen für konvergente digitale und interaktive Medien und operiert in diesem Bereich vor allem unter dem Namen Nagra. Die von ihr entwickelten Technologien werden bei einer Vielzahl von Leistungen und Angeboten eingesetzt, bei denen Zugangskontrollen und Rechtemanagement erforderlich sind. Dadurch sollen die Einkünfte der Eigentümer von Inhalten und der Anbieter von Digitalfernsehen und interaktiven Anwendungen geschützt werden. Gleichzeitig nimmt die Kudelski-Gruppe mit der Firma Skidata weltweit eine Spitzenposition im Bereich Zutrittsmanagement für den kontrollierten Zugang von Personen oder Fahrzeugen zu Grundstücken, Gebäuden oder Events ein. (27.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Kudelski-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Kudelski-Aktie (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD).Die Ergebnisse für GJ19 würden den Erwartungen entsprechen: Kudelski habe einen Umsatz gemeldet, der 5% unter den Analysten- und den Konsenserwartungen liege. Dabei hätten alle Divisionen die Erwartungen verfehlt. Das ber. EBITDA von CHF 81 Mio. entspreche den Analystenerwartungen. Die Rentabilität bei Digital TV sei eine positive Überraschung gewesen, während die Verluste bei Cybersecurities und IoT höher ausgefallen seien als erwartet. Der ausgewiesene Nettoverlust sei etwas höher als erwartet gewesen. Das Unternehmen habe eine Dividende von CHF 0,1 vorgeschlagen (entspreche VontE).Cash-Generierung: Der operative Cashflow sei positiv und besser als erwartet gewesen. Ein geringerer Investitionsaufwand für 2019 habe nach einem Barmittelabfluss im Vorjahr zu einem positiven FCF geführt. Die Nettoverschuldung habe bei CHF 392 Mio. ggü. VontE CHF 411 Mio. gelegen.Ausblick für 2020: Kudelski gebe keinen Umsatzausblick und erwarte ein ber. EBITDA von CHF 70 bis 90 Mio. mit einem positiven Reingewinn. VontE gehe von einem ber. EBITDA von CHF 90 Mio. und einem Reingewinn von CHF 21,7 Mio. aus.Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Kudelski-Aktie. Das Kursziel laute CHF 5,90. (Analyse vom 27.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link