Am heutigen Freitag sei der Kurs bisher um über 12 Prozent gestiegen und habe damit gleich drei Widerstände auf einen Schlag geknackt. Mit dem Ausbruch über 1,52 Dollar sei zudem ein starkes Kaufsignal ausgelöst worden. Die Rally habe sich damit fortgesetzt und sei jetzt auf dem Weg das Mehrjahreshoch bei 1,95 Dollar zu attackieren. Vom aktuellen Niveau aus entspreche die Entfernung bis zum Hoch einer Schlagdistanz von rund 27 Prozent.



Auf dem Weg zum Hoch müsse aber mit mindestens einer weiteren Konsolidierungsphase gerechnet werden. Spätestens um die psychologisch wichtige 2-Dollar-Marke seien Gewinnmitnahmen wahrscheinlich. Sobald auch dieses Level nachhaltig überwunden worden sei, dürfte es dynamisch weiter in Richtung Allzeithoch bei 3,30 Dollar gehen.



Die Ripple-Rally nehme weiter Fahrt auf und sei auf dem Weg zum Mehrjahreshoch. Werde auch diese Marke nächsten Wochen geknackt, könnte der Kurs erst so richtig explodieren. Die hohe Volatilität sei aber auch ein Zeichen des hohen Risikos. Eine Investition bleibt nur etwas für risikofreudige Anleger, so Tim Temp von "Der Aktionär".



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Ripple. (30.04.2021/ac/a/m)







