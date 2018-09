"Durch die rohe und ungefilterte Art, in der die Kryptoinvestoren auf Nachrichten reagieren, neigt der Markt zu Überreaktionen", sage Leonard Zobel, Geschäftsführer der auf Kryptowährungen spezialisierten next Block GmbH aus Berlin. "Das war in den vergangenen Wochen und Monaten sehr gut bei Ethereum (ETH) zu sehen, der durch sehr einseitige, negative Reports nach unten gedrückt wurde." So sei der Ether in der vergangenen Woche zunächst weiter gefallen, bevor er dann kräftig gestiegen sei - zwischenzeitlich um fast 32 Prozent. Bis Sonntag habe er einen Teil der Gewinne wieder abgegeben und die Woche mit einem Plus von 7,6 Prozent geschlossen. "Erst bashen, dann die positive Überkorrektur: Selbst eine Krypto-Leitwährung wie der Ether ist nicht vor diesen Marktübertreibungen gefeit", sage Zobel.



"Die größte Kryptowährung, der Bitcoin (BTC), schwankte im Laufe der Woche um rund drei Prozent nach oben und unten, stand Ende der Woche dann rund ein Prozent im Plus", sage Zobel. Andere Altcoins hätten mehr Bewegung gezeigt. Eos (EOS) etwa sei um rund 4,8 Prozent gestiegen, Ada (ADA) sei um 13 Prozent gefallen. Stabil habe sich Dogecoin (DOGE) gehalten, die Doge/Ether-Bridge scheine hier also nachhaltig positiv zu wirken. Tezos (XTZ) habe mit mehr als 35 Prozent im Plus gelegen. Hier sei der Launch des Mainnet, die Übertragung in den "Festbetrieb" also, auf Montag, 17. September 2018, terminiert worden.



"Bei Tezos könnte ein oft gesehener Mechanismus greifen, dass es zu deutlichen Kursanstiegen kommt, wenn die Währung erst einmal auf den großen Plattformen handelbar ist", sage Zobel. "Das ist mit der Einführung des Mainnetbetriebs jetzt gegeben." Auch bei Ether sei der langfristige Ausblick positiv: "Ethereum ist mit am stärksten gestiegen. Das untermauert unsere These, dass es zuvor künstlich gedrückt wurde", sage Zobel. Hier sei von einer auf lange Sicht weiter positiven Kursentwicklung auszugehen. (17.09.2018/ac/a/m)





