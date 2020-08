BTC-Dominanz und Performance: Häufig Hand in Hand!



Haussierende Krypto-Märkte seien bisher nahezu durch die Bank mit einer fallenden Dominanz des Bitcoins einhergegangen. Dabei habe die sinkende Dominanz sogar in vielen Fällen Vorlaufcharakter - und lasse sich damit sogar hervorragend als Indikator verwenden.

Heiße das nun, dass der Bitcoin sich jetzt zu neuen Höhen aufschwingen müsse? Keineswegs. Die Dominanzkurve könne wieder nach oben drehen - oder die Geschichte dieses Mal eben anders ausgehen. Der obige Indikator habe quantitativen Charakter: Mit ihm setzt man als Anleger darauf, dass sich die Geschichte nicht wiederholen müsse, aber öfter reimen werde als dass plötzlich alles anders komme.



Hinweis auf Interessenskonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Der Autor Dr. Dennis Riedl ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (07.08.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Während der Bitcoin jüngst wieder zurück in einen Aufwärtstrend gefunden hat, sinkt gleichzeitig die "Bitcoin-Dominanz", so DR. Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das sei der Anteil der Bitcoin-Marktkapitalisierung an der Kapitalisierung aller Kryptowährungen. Was zunächst gegen die Kursaussichten des "digitalen Golds" zu sprechen scheine, stelle sich auf den zweiten Blick als klassischer Wegbegleiter der bisherigen Krypto-Haussen heraus.Angriff auf die 12.000 USDDie größte Kryptowährung der Welt kämpfe derzeit mit der 12.000-USD-Marke. Aus technischer Sicht würde ein Sprung hierüber den Start des nächsten Aufwärtsschwung beim Bitcoin-Kurs nahelegen. Aktuell bringe der BTC 218 Mrd. USD auf die Waage. Damit mache er knapp 61% des gesamten Kryptomarkts aus, sei also die absolut dominierende Größe des ganzen Sektors. Dieser Anteil von 61% sei jedoch so niedrig wie seit über einem Jahr nicht mehr. Anders gesagt: Viele kleinere Token würden gerade kräftig aufholen.