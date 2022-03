Diskutiert werde unter anderem, ob die Accounts von allen russischen Bürgern eingefroren werden sollten. Bislang würden solche Maßnahmen nur die Krypto-Konten von Personen auf der Sanktionsliste betreffen. Experten würden jedoch einwenden, dass der Kryptomarkt mit seinen knapp 1,9 Billionen Dollar Market Cap nicht annähernd groß und liquide genug sei, um Russland als Flucht- oder Schattenwährung zu dienen.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (03.03.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der Rally der vergangenen Tage notiert der Kryptomarkt am heutigen Donnerstag wieder moderat im Minus, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Spekulationen auf eine Verschiebung der Zinswende scheinen sich nicht zu bewahrheiten, doch die Stimmung unter den Marktteilnehmern und auch die Chartbilder vieler Coins haben sich dennoch aufgehellt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch wenn Bitcoin oder Ethereum am Donnerstagmittag auf 24-Stunden-Sicht rund 1,1 beziehungsweise 2,5 Prozent verlieren würden, könnten beide auf Sicht von sieben Tagen jeweils ein Kursplus von rund 23 Prozent vorweisen. Größter Wochengewinner unter den zehn größten Kryptowährungen nach Market Cap sei aber Terra mit einem Plus von rund 77 Prozent.Nach dieser Performance sei eine kurze Verschnaufpause nicht ungewöhnlich und müsse nicht das Ende der jüngsten Aufwärtsbewegung bedeuten. Der Bitcoin scheine aktuell im Bereich von 43.500 Dollar seine Kräfte für einen erneuten Anlauf auf den horizontalen Widerstand im Bereich von 45.000 Dollar zu sammeln. Durch einen Ausbruch würde sich das Chartbild weiter aufhellen und der Verlust seit Jahresanfang weiter schmelzen.Die Stimmung am Kryptomarkt habe sich in den vergangenen Tagen ebenfalls deutlich gebessert: Habe der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt mit einem Stand von 20 Zählern zu Wochenbeginn noch "extreme Angst" signalisiert, sei das Stimmungsbarometer am Mittwoch bei 52 Punkten wieder in den neutralen Bereich gestiegen. Der aktuelle Stand von 39 bedeute zwar erneut "Angst", stelle aber trotzdem eine spürbare Verbesserung zum Wochenbeginn dar.Zudem rücke das gestiegene Handelsvolumen von Kryptowährungen gegen den Russischen Rubel in den Fokus. Um zu verhindern, dass russische Bürger die Sanktionen des Westens mithilfe von Bitcoin und Co umgehen würden, könnten die Behörden in Kürze die Handelsplätze stärker in die Pflicht nehmen.