Die Unsicherheit mit Blick auf die Lage in der Ukraine, die Energieversorgung und die Inflation sei nach wie vor groß und bremse die Risikobereitschaft der Investoren. Hinzu komme, dass sich der Bitcoin nach der kräftigen Aufwärtsbewegung zeitweise bereits im überkauften Bereich befunden habe.



Eine Konsolidierung sei vor diesem Hintergrund nicht verwunderlich und zunächst auch kein Grund zur Sorge - insbesondere, solange die Unterstützungszone im Bereich zwischen 42.000 und 45.000 Dollar nicht erneut unterschritten werde. "Der Aktionär" bleibt daher bei seiner positiven Langfrist-Einschätzung, so Nikolas Kessler.



