Beim Bitcoin bliebe das Bild derweil klar bullish. Dass der Kurs die 50.000er Marke in Angriff nehme, sei in den letzten Tagen bereits absehbar gewesen, schreibe Krypto-Kommentator Kaleo bei Twitter. Er rechne auch mit einem Ausbruch, sei hinsichtlich des Zeitpunkts aber unentschlossen.



Die bisherige Kursentwicklung zeige aber: Im Zweifel könne es ganz schnell und dank Anschlussgewinnen weiter zügig nach oben gehen, denn oberhalb von 49.500 Dollar sei der Weg aus technischer Sicht frei. Auf der Unterseite sollte zunächst die Unterstützung bei rund 46.900 Dollar einen gewissen Halt geben. Bei einem größeren Rücksetzer sollten die Bullen spätestens im Bereich von 40.000 Dollar wieder die Oberhand gewinnen.



Das übergeordnete Chartbild sei unverändert positiv und "Der Aktionär" rechne mittel- und langfristig mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Investierte Anleger lassen sich von kurzfristigen Rücksetzern auf dem Weg zu neuen Hochs nicht verunsichern und bleiben dabei, so Nikolas Kessler.



