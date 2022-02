Grund für die heftigen Verluste seien die militärischen Operationen der russischen Streitkräfte in der Ukraine, die eine weitere Eskalation des schwelenden Konflikts bedeuten würden. Zwar dürfte dies auf den Bitcoin und die meisten Altcoins keine fundamentalen oder operativen Auswirkungen haben, dich die Unsicherheit unter den Marktteilnehmern sei enorm. Zudem drücke die sehr hohe Korrelation vieler Kryptos mit dem (US-) Aktienmarkt auf die Kurse, denn auch dort würden zum Handelsstart heftige Verluste erwartet.



Die Eskalation im Ukraine-Konflikt würge die zarte Erholung am Kryptomarkt brutal ab. In diesem Umfeld sei mit weiteren Verlusten oder zumindest mit anhaltend hoher Volatilität zu rechnen. Wer langfristig bei Bitcoin und Ethereum investiert sei, lasse sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (24.02.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der russische Einmarsch in der Ukraine setzt auch die globalen Finanzmärkte heftig unter Druck, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwar gebe es einige Gewinner dieser Entwicklung - der Bitcoin und Co würden aber nicht dazu gehören. Der jüngste Erholungsversuch habe ein jähes Ende gefunden. Die digitale Leitwährung nähere sich nun wieder ihrem Jahrestief.Der Ukraine-Konflikt habe auch den Kryptomarkt weiterhin fest im Griff. Nach der erneuten Eskalation in der Nacht auf Donnerstag breche die Market Cap des Gesamtmarkts auf 24-Stunden-Sicht um rund zehn Prozent auf 1,56 Billionen Dollar ein. Der Bitcoin als größte und wichtigste Kryptowährung verliere 8,9 Prozent und rutsche damit unter die Marke von 35.000 Dollar.Nachdem der Kurs im Zuge der Erholung am Vortag noch an der 39.000er-Marke geklopft habe, gehe es nun wieder mit großen Schritten in Richtung des Januar-Tiefs bei 33.184 Dollar. Die deutlichen Kursgewinne der vergangenen vier Wochen, die ihn zeitweise bis über 45.000 Dollar geführt hätten, habe der Bitcoin inzwischen komplett abgeben müssen.