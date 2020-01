Wie jüngst veröffentlichte Zahlen aus dem Bundeskriminalamt (BK) zeigen würden, seien allein in Österreich seit 2018 durch das Cybercrime-Competence-Center (C4) im BK bei 80 Hausdurchsuchungen Kryptowährungen im Wert von fünf Millionen Euro sichergestellt worden. Eine Sicherstellung gelte vielfach als Glücksfall; einmal überwiesenes Kryptogeld entziehe sich meist dem Zugriff der Behörden.



Das C4 sei die nationale und internationale Ansprechstelle für die elektronische Sicherung und Auswertung von Beweismitteln. Blockchain-Ermittlungen würden dort seit 2017 im Rahmen der Cybercrime-Ermittlungen durchgeführt.



Seit 2018 sei das C4 rechtlich und technisch in der Lage, Kryptowährungen sicherzustellen. Das geschehe auf eigenen Behördenwallets; also auf eigens erstellten elektronischen Geldbörsen, auf denen virtuelle Währungseinheiten gespeichert werden könnten. "Derzeit stehen im BK 1.000 Behördenwallets für Amtshandlungen zur Verfügung", heiße es. Dort würden die Beträge auf die Entscheidung eines Gerichts warten.



Die technische Aufrüstung der Ermittler zeige laut den Angaben Erfolge mit Signalwirkung: Die Aufklärungsquote bei den Delikten von Cybercrime im engeren Sinn sei von 28,2 Prozent (2017) auf 32,1 Prozent (2018) angestiegen. (29.01.2020/ac/a/m)





Jahrelang existierten Kryptowährungen fernab einer größeren Öffentlichkeit in einem Graubereich zwischen "Spielfeld für IT-Freaks" und "dunkler Geldtransferkanal für Ganoven", so die Experten von "FONDS professionell".Erst der rasante Kursanstieg bei Bitcoins und anderen virtuellen Währungen vor rund zwei Jahren habe die Massen angelockt - und damit auch Anlagebetrüger, die den Hype für ihre Zwecke genutzt hätten. Dazu würden sich immer öfter Erpresser gesellen, die IT-Systeme ganzer Firmen in "Geiselhaft" nehmen und nur gegen Zahlung von Kryptogeld wieder freigeben würden. Ein enormer Aufwand für die Cybercrime-Ermittler, die dabei meist grenzüberschreitenden Tätergruppen gegenüberstünden.