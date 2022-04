Sportwetten und Bitcoins harmonieren immer häufiger miteinander

Schnelle Ein- und Auszahlungen

Ohne Bankdaten preisgeben zu müssen

Mehr Anonymität

Das sind drei entscheidende Faktoren, die für die Bezahlung der Sportwetten mit Bitcoins sprechen. Denn gerade die anonymisiere Bezahlmethode macht es vielen Sportwetten Fans leichter, sich online in Sicherheit zu wissen und den einen oder anderen Wettschein ganz zügig abzugeben. Schließlich ist in puncto Schnelligkeit die Kryptowährung auch der klassischen Banküberweisung längst voraus, weil in wenigen Sekunden die Gutschrift zum Wetten erfolgt. Vorzüge, die für die Nutzung der Kryptowährung sprechen und ganz klar zeigen, warum auch die Buchmacher diesen Hype erkannt haben.



Sportwetten und die Kryptowährungen fusionieren immer häufiger miteinander

Gerade den Sportwetten Anbietern im Ausland sind viele Sportwetten Fans noch etwas skeptisch gegenüberstehend. In den letzten zwanzig bis dreißig Jahren gab es hier schließlich auch häufiger Probleme, sodass man einfach vorsichtiger geworden ist. Zumal das Thema Internetsicherheit in jedem Land ganz anders gehandhabt wird und auch die staatliche Regulierung ist nicht mit der deutschen und strengen Regulierung zu vergleichen. Von daher ist es den meisten Sportwetten Kunden wichtig, etwas mehr Sicherheit beim Tippen zu genießen, wo Bitcoins und teils auch andere Kryptowährungen zum Einsatz kommen. Denn mit diesen gehen personenbezogenen Daten in Form von Bankdaten nicht über zum Anbieter, sodass auch im Falle des Ausspähens der Kunde auf der sicheren Seite ist, dass ihm niemand ans Geld gehen kann. Bitcoins sind zudem je nach Wallet mit mehreren Verifizierungsmaßnahmen versehen, sodass es Langfingern unglaublich schwer gemacht wird, hier unbefugten Zugriff drauf zu erhalten. Ein weiterer Grund, wieso Bitcoins bei Sportwetten Anbietern vermehrt zum Einsatz kommen.



Sportwetten mit Bitcoins begleichen und auszahlen - in der Schnelligkeit liegt der Vorteil!

Eine weitere Besonderheit an Sportwetten und der Kombination aus Bitcoins ist die, dass die schnelle Einzahlung der Kryptowährung garantiert ist und somit der Wettspaß direkt beginnen kann. Selbiges gilt natürlich auch für die Auszahlung, sodass auch hier ein Vorteil für den Kunden gegeben ist, der schnell wieder mit seinen gewonnenen Bitcoins agieren kann. Sei es, um sie anzulegen, um sie derzeit zum Höchstpreis zu verkaufen oder für schlechte Zeiten einfach zu sparen - es gibt schließlich einiges, was sich mit Bitcoins machen lässt.



Die zügige Abwicklung ist somit mit einer der Hauptgründe dafür, dass mehr und mehr Buchmacher die Bitcoins, aber auch andere Kryptowährungen in ihrem Zahlungssortiment mit aufnehmen und worüber sich die Kunden natürlich freuen. Vor allem all jene, die weder Paypal, Skrill und andere Zahlungsdienstleister besitzen. Denn so werden sie nicht mehr vom Sportwetten Markt ausgeschlossen und können ihr Glück ebenso versuchen.



Es mag stimmen, dass die breite Maße in der Gesellschaft sowohl den Kryptowährungen als auch den Sportwetten Anbietern skeptisch gegenübersteht. Häufig ist dies jedoch ein Resultat der Unwissenheit, was äußerst schade ist. Schließlich könnten einige hier mit etwas Glück und der sportlichen Kenntnis viel Geld gewinnen oder eben viele Bitcoins.



Je nach Zahlungsart! Doch die Hauptsache ist, dass an dieser Stelle klar geworden ist, wieso die Kryptowährungen vermehrt auch bei den Buchmachern zum Vorschein kommen, weil sie eben ein legales Zahlungsmittel darstellen, welches blitzschnelle Zahlungsabwicklungen garantiert. Für mehr Anonymität und dennoch Legalität gibt es derzeit keine Alternative und wer seine Bankdaten nicht jedem überlassen möchte, der kann Sportwetten von nun an auch bequem mit den Kryptowährungen bezahlen.









