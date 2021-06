Das Branchenportal coindesk.com verweise in einem Erklärungsversuch auf die Spekulationen hinsichtlich eines baldigen Wandels in der US-Notenbankpolitik und das strenge Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Kryptowährungen. Nach dem Mining-Verbot seien dort nun die Weibo-Accounts prominenter Krypto-Fürsprecher blockiert worden.



Nach dem heftigen Rücksetzer im Mai sei die Stimmung unter den Marktteilnehmer ohnehin äußerst angespannt. In der gegenwärtigen Phase der Richtungssuche könnten selbst Kleinigkeiten große Wirkung auf den Kursverlauf haben.



Wichtig sei nun vor allem, dass das Verlaufstief im Bereich von 30.700 Dollar halte. Gelinge nach einem erfolgreichen Test dieser Marke ein Rebound, könnte dies sogar eine dynamische Gegenbewegung in Gang setzen. Bereits investierte Anleger mit längerfristigem Horizont würden daher auch diesem Rückschlag trotzen und dabei bleiben. Neueinsteiger sollten weiterhin eine Stabilisierung der Lage abwarten.



