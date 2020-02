Xetra-Aktienkurs Krones-Aktie:

58,95 EUR -2,40% (27.02.2020, 11:50)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

58,95 EUR -0,42% (27.02.2020, 11:55)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (27.02.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF).Die Eckdaten für das Geschäftsjahr 2019 hätten der im Dezember revidierten Guidance entsprochen, hätten ergebnisseitig jedoch unter den Analysten-Erwartungen gelegen. Der Umsatz sei um 3% auf 3,96 (Vj.: 3,85; Analysten-Prognose: 3,99) Mrd. Euro gestiegen. Das EBT sei vor allem aufgrund von Rückstellungen für den Personalabbau sowie Wertberichtigungen (wie bereits angekündigt rund 70 Mio. Euro) auf 42 (Vj.: 204; Analysten-Prognose: 52) Mio. Euro gefallen. Die EBT-Marge habe sich entsprechend auf 1,1% (Vj.: 5,3%; bereinigt um Sonderaufwendungen: 2,8% (Guidance: rund 3%)) verringert. Der freie Cash-flow habe sich insbesondere infolge eines höheren Working Capital auf -94 (Vj.: +121) Mio. Euro verschlechtert.Krones weise nach wie vor solide Bilanzkennzahlen auf (u.a. Nettoliquidität per 31.12.19: 38 (31.12.18: 215) Mio. Euro; Eigenkapitalquote per 31.12.19: 41,3% (31.12.18: 43,2%)). Positiv werte der Analyst den Auftragseingang (+3% y/y auf 4,08 Mrd. Euro; dabei viertes Quartal: +11% y/y). Hinsichtlich der ergriffenen Maßnahmen zur Steigerung der Ertragskraft komme Krones laut eigenen Angaben gut voran. Weitere Details hierzu sowie der Ausblick für 2020 sollten am 20. März bekannt gegeben werden.Der Analyst habe unter Berücksichtigung der aktuellen Geschäftsentwicklung sowie der gestiegenen Konjunkturrisiken durch die Ausbreitung des Coronavirus seine Ergebnisprognosen teilweise gesenkt (u.a. EPS 2020e: 3,52 (alt: 3,72) Euro). Seine Dividendenprognosen würden unverändert bleiben. Auf Basis seines Discounted-Cashflow-Modells habe er für die Krones-Aktie ein neues Kursziel von 67,00 (alt: 70,00) Euro (u.a. höheres Beta) ermittelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Krones-Aktie: