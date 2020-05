Xetra-Aktienkurs Krones-Aktie:

53,45 EUR -2,91% (04.05.2020, 11:51)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

53,65 EUR -3,42% (04.05.2020, 11:56)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (04.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF).Die Zahlen für das erste Quartal 2020 hätten beim Umsatz und operativen Ergebnis im Rahmen bzw. über den Analysten-Erwartungen gelegen. Die EBITDA-Marge habe sich dabei auf 9,5% (Vj.: 8,7%) verbessert. Krones verfüge nach wie vor über solide Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (u.a. Nettoliquidität per 31.03.2020: 11 Mio. Euro). Der Auftragseingang sei in Q1 aus seiner Sicht dagegen enttäuschend ausgefallen (-19% y/y). Der Ausblick für 2020 (u.a. EBITDA-Marge von 6,7% bis 7,2%) sei angesichts der Covid-19-Pandemie zurückgezogen worden, was der Analyst für nachvollziehbar halte. Es sei keine neue Guidance veröffentlicht worden. Die Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität (u.a. Personalabbau, vollständige Inbetriebnahme des neuen Werks in Ungarn in 2020) würden erste Erfolge zeigen. Dem stünden allerdings die deutlich gestiegenen Risiken durch die Covid-19-Pandemie (u.a. geringe Investitionsbereitschaft) gegenüber.Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen für 2020 (u.a. EPS: 1,37 (alt: 1,81) Euro) und 2021 (u.a. EPS: 3,54 (alt: 3,59) Euro) erneut gesenkt. Seine Dividendenprognosen würden unverändert bleiben. Auf Basis seines Discounted-Cashflow-Modells habe er für die Krones-Aktie ein neues Kursziel von 58,00 (alt: 52,00) Euro (u.a. niedrigeres Beta vs. Senkung der Prognosen) ermittelt.Das Votum für die Krones-Aktie lautet bei einem moderaten Aufwärtspotenzial nach wie vor "halten", so Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 04.05.2020)Börsenplätze Krones-Aktie: