XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:

78,25 EUR -0,32% (28.03.2019, 10:36)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

78,00 EUR -0,57% (28.03.2019, 10:57)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (28.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) von 73 Euro auf 80 Euro.Der Geschäftsbericht 2018 habe die Eckdaten von Ende Februar bestätigt. Der Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr (1,70 (Vj.: 1,70) Euro/Aktie) habe der Analystenerwartung entsprochen. Krones verfüge nach wie vor über solide Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (u.a. Nettoliquidität per 31.12.2018: 215 Mio. Euro). Der äußerst verhaltene Ausblick für 2019 (Umsatz: +3% y/y; EBT-Marge: 6% (Gj. 2018 berichtet: 5,4%; Gj. 2018 bereinigt: 6,4%); Working Capital-Quote: 26% (Gj. 2018: 27,3%)) sei bestätigt worden. Der Auftragsbestand (per 31.12.2018) liege nach Meinung des Analysten auf einem soliden Niveau.Bis zum Erreichen der Mittelfristzielen (v.a. margenseitig (EBT-Marge: 8%), Working Capital-Quote: 22%) sei es nach Erachten des Analysten noch ein steiniger Weg. Jedoch bekomme Krones branchenseitig Rückenwind (Euromonitor habe Projektionen 2018-2021 vs. 2017-2020 erhöht). Diermeier habe seine Prognosen teilweise angehoben (u.a. EPS 2020e: 5,92 (alt: 5,90) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Krones-Aktie unverändert mit dem Rating "halten" ein. (Analyse vom 28.03.2019)Börsenplätze Krones-Aktie: