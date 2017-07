Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (21.07.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sebastian Growe von der Commerzbank:Sebastian Growe, Aktienanalyst der Commerzbank, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Quartalszahlen seine Kaufempfehlung für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF).Während die Aufträge und der Umsatz des Unternehmens positiv überrascht hätten, habe das operative Ergebnis etwas unter Erwartung gelegen, so der Analyst. Von den Verkaufspreisen gebe es keinen Rückenwind, was sich in Zukunft wohl auch nicht ändern sollte.Sebastian Growe, Aktienanalyst der Commerzbank, hat die Krones-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft, das Kursziel jedoch von 115,00 auf 120,00 Euro erhöht. (Analyse vom 21.07.2017)