Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (03.03.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Analyst Firdaus Ibrahim von S&P Global:Firdaus Ibrahim, Analyst von S&P Global, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach 2016er-Eckdaten das Kursziel für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) von 100 auf 110 Euro.Das oberpfälzische Unternehmen habe die Erwartungen erfüllt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dagegen liege das 2017 angepeilte Umsatzwachstum sowohl unter den Erwartungen als auch unter den mittelfristigen Zielen de Krones AG. Das deute auf schwierigere Geschäftsperspektiven angesichts gestiegener makroökonomischer Unsicherheiten hin.Firdaus Ibrahim, Analyst von S&P Global, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Krones-Aktie bestätigt und das Kursziel von 100 auf 110 Euro angehoben. (Analyse vom 03.03.2017)