Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

110,30 EUR -0,09% (20.03.2018, 08:00)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (20.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF).Der Geschäftsbericht 2017 habe die Ende Februar veröffentlichten Eckdaten für 2017 bestätigt. Das Unternehmen habe einen starken Schlussspurt hingelegt und damit die selbstgesteckten Ziele erreicht bzw. übertroffen. Der Dividendenvorschlag für 2017 (1,70 (Vj.: 1,55) Euro je Aktie) habe der Analysten-Prognose entsprochen. Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden (u.a. Umsatzwachstum: +6% y/y; EBT-Marge: 7,0% (Vj.: 7,0%), Working Capital-Quote: 26% (Vj.: 27,3%)) und impliziere zumindest margenseitig noch keine Annäherung an die Mittelfristziele (bis 2020e; Umsatz: +7% y/y p.a.; EBT-Marge: 8%; Working Capital-Quote: 22%). Die Auftragssituation stelle sich als solide dar. Krones verfüge weiterhin über eine Nettoliquidität (per 31.12.2017: 157 Mio. Euro), die jedoch stark rückläufig gewesen sei. Der Analyst habe seine Prognosen unverändert belassen (u.a. EPS 2018e: 6,17 Euro; EPS 2019e: 6,68 Euro). Trotz steigenden Bedarfs an Getränkeanlagen bleibe das Marktumfeld schwierig.Unter Berücksichtigung dieser Aspekte lautet das Votum für die Krones-Aktie weiterhin "halten". so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde unverändert bei 116,00 Euro gesehen. (Analyse vom 20.03.2018)Börsenplätze Krones-Aktie:XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:110,00 EUR -0,27% (20.03.2018, 10:00)