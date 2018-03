XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:

107,50 EUR -3,33% (01.03.2018, 16:42)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

107,50 EUR -2,63% (01.03.2018, 16:45)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (01.03.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktie: Auf Seitwärtsgewinne setzen - AktienanalyseDer Abfüllanlagenbauer Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) ist gut im Geschäft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im vergangenen Jahr habe der MDAX-Konzern seinen Umsatz nach vorläufigen Berechnungen um 8,8 Prozent auf 3,69 Mrd. Euro steigern können. Bereinigt um Zukäufe habe das Plus 7,2 Prozent betragen. Die eigene Prognose sei damit übertroffen worden - ebenso wie die Schätzungen der Analysten. Besonders erfreulich: Das Vorsteuerergebnis (EBT) sei dank Kostensenkungen um knapp neun Prozent auf 258,8 Mio. Euro geklettert. Damit habe Krones das EBT-Margenziel für 2017 erreicht (7,0 Prozent).Der Ausblick klinge ebenfalls vielversprechend: Der Umsatz solle 2018 ohne Zukäufe um sechs Prozent steigen, die Vorsteuermarge trotz Investitionen in die Digitalisierung und Kosten für die Expansion ins Ausland stabil bei sieben Prozent bleiben. Zudem positiv: Der Auftragsbestand habe 2017 um 8,3 Prozent auf 1,24 Mrd. Euro zugelegt - so etwas höre die Börse natürlich gerne. Grundsätzlich habe die Krones-Aktie den Anlegern auf dem Kurszettel in den vergangenen Monaten allerdings nicht allzu viel zu bieten gehabt. Der Jahreschart zeige einen volatilen Kursverlauf zwischen 100 und 120 Euro. Derzeit notiere sie bei etwa 111 Euro - eine aus Sicht der Analysten durchaus faire Bewertung. Deren durchschnittliches Kursziel liege aktuell bei 112,46 Euro.Anleger sollten bei Krones daher weiterhin auf Seitwärtsgewinne setzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 08/2018)Börsenplätze Krones-Aktie: