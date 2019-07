Linz (www.aktiencheck.de) - Dem allgemeinen Faktum abnehmender Wirtschaftsdynamik in Europa kann sich Kroatien erfolgreich widersetzen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Knapp 4,0% BIP-Wachstum habe die kroatische Wirtschaft im bisherigen Jahr verzeichnet. Der private Konsum dürfte auch im zweiten Quartal stabil geblieben sein. Denn Beschäftigungszuwachs und steigende Löhne würden für eine optimistische Verbraucherstimmung sorgen. Zudem würden die Infrastruktur und das Wirtschaftswachstum durch große EU-Investitionsprojekte vorangetrieben. Die im EU-Vergleich noch relativ hohe Arbeitslosenquote sei vor allem im Bau- und Tourismussektor spürbar. Durch die gute Konjunktur habe Kroatien 2017 erstmals einen Budgetüberschuss erzielen und die Schuldenquote um rund 5,0% auf 75,0% des BIP reduzieren können. Eine große Herausforderung für Kroatien sei die massive Abwanderung von Arbeitskräften, aber auch die zuschussbedürftigen Firmen mit staatlicher Beteiligung. (09.07.2019/ac/a/m)



