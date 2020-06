Auch wenn die Folgen der Corona-Krise noch nicht final absehbar seien, hätten sich viele Börsen schon wieder deutlich erholt. Sei das für Privatanleger ein Grund, jetzt günstiger einzusteigen? Rund jeder fünfte Befragte habe keine Meinung dazu. Aber mehr als ein Viertel halte es für wahrscheinlich, jetzt zu investieren, und 12 Prozent sogar für sehr wahrscheinlich. In der Überzahl seien jedoch - knapp - die Skeptiker, die es als unwahrscheinlich (22 Prozent) oder sogar sehr unwahrscheinlich (20 Prozent) ansehen würden, in diesen Zeiten Geld am Kapitalmarkt anzulegen.



"Angesichts der massiven Maßnahmen von Zentralbanken und Regierungen ist zu erwarten, dass das Niedrigzinsumfeld noch viel länger vorherrschen wird als gerade viele Sparer hofften. Umso wichtiger ist es, sich dessen bewusst zu sein und das Anlageverhalten darauf anzupassen", unterstreiche Matthias Schulz. So würden Anleger langfristig nicht daran vorbeikommen, auf die Kraft des Kapitalmarkts zu setzen, wenn sie ihre Ersparnisse würden vermehren wollen. "Gerade mit einem langfristigen Anlagehorizont sollten kurzfristige Marktschwankungen niemand vom eingeschlagenen Weg einer diversifizierten Wertpapieranlage abbringen. Anleger sollten sich vielmehr bewusst machen, dass solche Phasen langfristig gute Einstiegsgelegenheiten bieten", erkläre Schulz.



Aber was sei der beste Einstiegszeitpunkt? Mit 64 Prozent seien sich rund zwei Drittel der Befragten sicher, dass dieser noch vor dem Ende der Rezession liege, da sich die Börsen erfahrungsgemäß schneller als die Wirtschaft erholen würden. Etwas vorsichtiger würden es 37 Prozent der Befragten angehen wollen, die würden investieren wollen, wenn die Rezession beendet sei und die Wirtschaft wieder "brumme". "In der Theorie wissen die Privatanleger also, wann der beste Investitionszeitpunkt ist. In der Praxis fühlen sich allerdings erfahrungsgemäß die meisten erst dann wieder wohl an der Börse, wenn auch das Wirtschaftswachstum wieder anzieht - auch wenn dann in den Kursen schon ein Teil der Erholungsbewegung vorweggenommen ist", so Matthias Schulz.



In Bezug auf ihre Ersparnisse bereite den befragten Deutschen derzeit die größten Sorgen, dass ihr Sparguthaben durch die Inflation sukzessive entwertet werde - mit 49 Prozent sehe fast jeder Zweite dies als Gefahr für sein Vermögen an. Mit 28 Prozent habe zudem rund ein Drittel der Befragten erkannt, dass sich im Niedrigzinsumfeld das Ersparte nicht vermehre - und dass hier Handlungsbedarf bestehen könnte. Mit 23 Prozent sei zudem rund jeder vierte Befragte besorgt, dass das Auf und Ab an der Börse den Wert der Investments vernichte. "Derzeit ist häufig von der Inflationsgefahr die Rede, wenn die Konjunktur wieder anzieht und noch ‚viel billiges Zentralbankgeld im Markt‘ ist", so Schulz. Viel gefährlicher sei für Sparer aber die schleichende Enteignung, wenn die Sparzinsen dauerhaft unter der Inflationsrate lägen.



"Die "finanzielle Repression‘ schadet Sparern langfristig mehr als von vielen gedacht. Sie kann dadurch umgangen werden, dass Sparer zu Anlegern werden, sie also ihr Kapital langfristig "produktiv‘ in Wertpapiere wie Aktien und Investmentfonds anlegen, statt es "an der Seitenlinie‘ brach liegen zu lassen - im Irrglauben, dort sei es "sicher‘. Zwar unterliegt der Kapitalstock bei Spareinlagen keinen Schwankungen wie bei Wertpapieren, aber die schleichende Enteignung des Ersparten und der damit einhergehende von Sparern meist ausgeblendete Kaufkraftverlust führen dazu, dass Spareinlagen für den langfristigen Kapitalaufbau weiterhin kaum geeignet sind", so Matthias Schulz‘ Fazit. (03.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Deutschen blicken sehr realistisch in die ökonomische Zukunft: Ihre Erwartungen, wie schnell sich die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder erholt, sind angesichts der wieder munter steigenden Börsenkurse fast schon als pessimistisch zu bezeichnen, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.So erwarte rund ein Drittel (33 Prozent) eine L-förmige Wirtschaftsentwicklung, da die Auswirkungen der Corona-Krise noch jahrelang zu spüren sein sollten. Fast genauso viele Befragte (31 Prozent) würden eine W-förmige Entwicklung mit weiterhin starken Marktschwankungen voraussehen. Etwa jeder Vierte (24 Prozent) erwarte eine U-förmige Erholung, also dass die Rezession zwar eine Weile anhalte, es dann aber wieder steil nach oben gehe. Und nur rund jeder Zehnte habe die Hoffnung, dass es mit der Erholung genauso schnell aufwärts gehe, wie die Märkte im März abgestürzt seien. Diese Einschätzungen zeige das aktuelle Krisenbarometer von J.P. Morgan Asset Management."Seit Wochen bestimmt COVID-19 die Schlagzeilen: Die Pandemie hat das Leben aller durcheinandergewirbelt, die Schutzmaßnahmen haben zu einer Rezession in vielen Teilen der Welt geführt und die Börsen auf eine Achterbahnfahrt geschickt. Viele fragen sich nun, wie nachhaltig die Krise Wirtschaft und Finanzmärkte beeinträchtigt", erläutere Matthias Schulz, Managing Director bei J.P. Morgan Asset Management. Um zu ermitteln, wie sich diese Situation auf die Einstellungen und das Verhalten von Privatanlegern auswirke, habe J.P. Morgan Asset Management in den ersten beiden Maiwochen eine repräsentative Online-Befragung von rund 2.000 Frauen und Männern aus Deutschland durchgeführt.