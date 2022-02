Nach dem Einmarsch in der Ukraine dürften die Sanktionen Russland mit voller Wucht treffen. So wolle die EU den Zugang zum Finanzmarkt stoppen. Das treffe etwa die Sberbank hart. 28 Prozent verliere die Aktie im frühen Handel.



Doch auch die Öl- und Gaswerte würden massiv an Wert verlieren. Während das drohende Aus für Nord Stream 2 in aller Munde sei und Gazprom schwer treffe, dürften auch Lukoil, Rosneft und Co durch die Handelsbeschränkungen deutliche Einbußen verkraften müssen. Alle drei Aktien würden zwischen 28 und 36 Prozent verlieren und ihre ohnehin bereits heftige Talfahrt fortsetzen.



Schnelle Besserung sei angesichts der eskalierenden Situation nicht in Sicht. Die Sanktionen des Westens dürften nach dem Kriegsbeginn eher noch verschärft werden. Aktuell lasse sich kaum vorhersagen, wie heftig der Verlauf der Krise werde, wie lange sie dauerre und welche Folgen der Einmarsch in der Ukraine haben werde.



Anleger sollten trotz günstiger Bewertung und starker Korrektur aktuell einen Bogen um russische Aktien machen. Die geopolitische Situation lasse seriöses Investieren nicht zu. (24.02.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kriegsbeginn in der Ukraine trifft die Moskauer Börse mit voller Wucht, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der RTS-Index verliere am Donnerstag zu Handelsbeginn mehr als 30 Prozent. Seit Jahresbeginn habe sich der Leitindex damit bereits mehr als halbiert. Auf breiter Front würden die russischen Blue Chips wie Gazprom, Lukoil oder Sberbank ein Viertel bis ein Drittel ihres Wertes abgeben.