Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern Montag dominierte anfänglich noch Angst vor einer kriegerischen Eskalation USA/Iran (und vor einem in dem Fall wahrscheinlichen Ölpreisschock) die Märkte: Der Ölpreis schoss 3 USD nach oben, Gold erreicht mit USD 1.582 ein neues Jahreshoch und die Aktienmärkte gaben bis Mittag deutlich nach, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Heute Morgen setze sich an den Märkten die Gegenbewegung nach der ersten Panik fort: Die Börsen in Asien seien deutlich im Plus und holen ihre gestrigen Verluste wieder auf, der S&P Future (der gestern schon deutlich im Plus geschlossen habe) notiere geringfügig fester und auch für die europäischen Börsen werde ein deutlich festerer Handelsstart indiziert. Der Ölpreis notiere etwas schwächer, nachdem er gestern bereits seinen ganzen Tagesgewinn wieder habe abgeben müssem.Datenseitig werde heute der Dienstleistungs-ISM aus den USA hoffentlich wie erwartet zulegen und damit Sorgen nach dem jüngsten schwächeren Industrie-ISM zerstreuen. (07.01.2020/ac/a/m)