Der derzeitige Konflikt lasse befürchten, dass in Russland tätige Unternehmen in Korruption verwickelt würden, um ihre Tätigkeit weiterhin ausüben zu können. Russland stehe wegen der engen Verbindungen zwischen Geschäftsleuten und der Regierung, der Armee und bestimmten Politikern ohnehin bereits in der Kritik. In der Vergangenheit habe es mehrere Beispiele für Unternehmen gegeben, deren Praktiken in Konfliktsituationen in die Kritik geraten seien. Eines davon sei LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) gewesen, ein Zementhersteller, der wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafrechtlich verfolgt worden sei, weil er 2014 finanzielle Vereinbarungen mit der Terrororganisation Islamischer Staat und mit Händlern, die mit dem Islamischen Staat in Verbindung stünden, getroffen habe, um weiterhin Zement in Syrien herstellen und verkaufen zu können. Vor kurzem habe die französische Tageszeitung Le Monde die Ergebnisse einer Untersuchung des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten (ICIJ) über die Verwicklung des schwedischen Telekommunikationsriesen Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) in Fälle von Korruption, Bestechung und Interessenkonflikten, insbesondere im Irak veröffentlicht.



3 - Reputationsrisiko



Jüngst habe es eine Kampagne in den sozialen Medien gegeben, die zum Boykott von Produkten des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) in den sozialen Medien aufgerufen habe. Der Boykott sei die Reaktion auf die Ankündigung des Vorstandsvorsitzenden Mark Schneider gewesen, dass sich der Konzern nicht aus Russland zurückziehe und weiterhin "wesentliche" Produkte wie Babynahrung und Tiernahrung anbieten werde. Die Mulliez-Gruppe, die in Russland mit den Ketten Auchan, Leroy Merlin und Decathlon stark vertreten sei, sei bereits Ziel ähnlicher Kampagnen gewesen. Im Moment handele es dabei noch um ein Reputationsrisiko, was sich kurzfristig auch negativ auf die Franchiseunternehmen auswirken könnte. Langfristig könnte es auch zu einem rechtlichen Risiko werden, falls der Internationale Strafgerichtshof Russland begangener Kriegsverbrechen anklage. Im Gegensatz dazu hätten Unternehmen, die ihren Rückzug aus Russland angekündigt hätten, ihr Image und ihre Glaubwürdigkeit in Bezug auf die soziale Verantwortung gestärkt. Dies sei der Fall bei der dänischen Bier-Brauerei Carlsberg (ISIN: DK0010181759, WKN: 861061, Ticker-Symbol: CBGB), die angekündigt habe, ihre Aktivitäten in Russland in reduziertem Umfang bis zum Verkauf des Unternehmens aufrechtzuerhalten, damit ihre rund 8.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin ein Gehalt beziehen könnten. Alle während des Krieges erzielten Gewinne würden an Hilfsorganisationen gespendet werden.



4 - Intransparenz



Aufgrund mangelnder Transparenz und fehlender Informationen zur Bewertung der ESG-Herausforderungen russischer Unternehmen habe das Analysehaus MSCI ein ESG-Höchstrating von "B" auf einer Skala von AAA bis C für die von seinen Ratings erfassten russischen Unternehmen eingeführt. Unternehmen, die bereits mit "B" oder "CCC" bewertet worden seien, würden ihr Rating behalten. Alle anderen würden jedoch herabgestuft. Hinzu komme das von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union verhängte Verbot der Bewertung Russlands und russischer Unternehmen durch EU-Ratingagenturen und der Erbringung von Ratingdienstleistungen für russische Kunden.



Unser Fazit: Für ESG-Investoren sei es wichtig Unternehmen, die in Russland operieren würden, aufgrund der oben beschriebenen Risikokategorien verstärkt zu ESG-Kriterien zu befragen und einzustufen. Grundsätzlich gelte, dass Unternehmen, die in nicht-demokratischen Ländern und Konfliktgebieten tätig seien, in denen die Menschenrechte nicht geachtet würden erfahrungsgemäß ein höheres ESG-Risiko aufweisen würden. Dies gelte beispielsweise für Unternehmen in Sektoren wie dem Bergbau, der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Hier könne es beispielsweise zu Vertreibung der Bevölkerung, Missachtung der Rechte der lokalen Bevölkerung, Schädigung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, schlechte Arbeitssicherheit und Arbeitsbedingungen kommen. (12.04.2022/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Unternehmen, die in autoritären Staaten tätig sind, sind ESG-Risiken typischerweise stärker ausgesetzt als andere Unternehmen, die nur in Demokratien aktiv sind, so Luisa Florez, Head of Sustainable Finance Research bei OFI Asset Management.