Börsenplätze Kraft Heinz-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

24,20 EUR -0,10% (10.10.2019, 13:26)



Tradegate-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

24,25 EUR -0,43% (10.10.2019, 14:40)



Nasdaq-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

26,73 USD +0,07% (09.10.2019, 22:00)



ISIN Kraft Heinz-Aktie:

US5007541064



WKN Kraft Heinz-Aktie:

A14TU4



Ticker-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHNZ



NASDAQ-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHC



Kurzprofil Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (10.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelmultis Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) unter die Lupe.Kraft Heinz stecke immer noch tief in der Krise. Besserung sei nicht in Sicht. Der Bilanzskandal belaste, das Portfolio wirke insgesamt ziemlich angestaubt. Dabei habe der Konzern vor Jahren eine große Chance erkannt - und sie dann doch nicht richtig genutzt. Jetzt werde es für Kraft Heinz schwierig.Gefühlt vergehe keine Woche, ohne dass es News aus dem Markt für vegane Fleischersatzprodukte gebe. Am Mittwoch habe Nestlé angekündigt, 2020 alternativen Speck anzubieten. In der vergangenen Woche habe Überflieger Beyond Meat gemeldet, in Kanada mit McDonald's zusammenzuarbeiten.Es habe nicht viel gefehlt, und man würde heute in Sachen veganer Fleischersatz auch über Kraft Heinz sprechen. Das Unternehmen habe vor 20 Jahren eine Firma namens Boca Foods Company, Hersteller des veganen Boca Burgers, gekauft. Boca Burgers seien in der Szene gut angekommen. Der Umsatz sei von 2000 bis 2002 von 40 auf 70 Millionen Dollar gestiegen.Doch für Kraft (damals noch ohne Heinz) sei das zu wenig gewesen - und so habe der Konzern seine Bemühungen mit Boca deutlich heruntergefahren. Der US-Marktanteil von Boca Burger bei veganem Fleisch sei Schritt für Schritt zurückgegangen. 2018 habe er nur noch bei 3,8 Prozent gelegen. 2013 seien es noch 7,3 Prozent gewesen.Die Kraft Heinz-Aktie habe sich immer noch nicht vom Bilanzskandal vom Frühjahr erholt. Die Analysten würden damit rechnen, dass Umsatz und Gewinn in den nächsten Jahren stagnieren würden. Das niedrige KGV von 10 rücke somit in den Hintergrund. Wer im Lebensmittelbereich investieren will, setzt auf den AKTIONÄR-Dauerläufer Nestlé, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link