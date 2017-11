Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die gestern begonnene Korrekturbewegung an den Industriemetallmärkten setzt sich heute Morgen an der LME in London fort, so die Analysten der Commerzbank.



An der SHFE in Shanghai nehme sie sogar Fahrt auf. Dort verliere Nickel zwischenzeitlich 4,6%. Zink, Aluminium und Kupfer seien zeitweise (mehr als) 2% im Minus gewesen. Unter den Marktteilnehmern würden sich offenbar Sorgen über China breitmachen. Die Regierung in Peking habe letzte Woche vor einer möglichen Blase an den Aktienmärkten gewarnt und Maßnahmen zur Reduzierung der Finanzmarktrisiken ergriffen. Dies habe auch dazu geführt, dass die Zinsen in China weiter gestiegen seien, was anscheinend auch als Warnsignal für eine knappere Liquidität aufgefasst werde.



Neben der großen Menge Zink habe China im Oktober auch viel Blei importiert. Gemäß Daten der Zollbehörde hätten sich die Einfuhren von Bleiraffinade auf 12,7 Tsd. Tonnen belaufen. Im Vorjahresmonat seien es lediglich 20 Tonnen gewesen. Laut Aussagen von Metal Bulletin habe es im letzten Monat gute Arbitragemöglichkeiten gegeben. Von Januar bis Oktober würden sich die Bleiimporte auf 75,7 Tsd. Tonnen summieren, nach 241 Tonnen im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. China werde 2017 aller Voraussicht nach erstmals seit fünf Jahren wieder Netto-Importeur von Blei sein, und dass, obwohl das Land selbst viel Blei produziere. Die Einfuhren von Bleikonzentrat hätten wieder bei über 100 Tsd. Tonnen gelegen, obwohl China seit September im Rahmen einer UN-Resolution kein Bleikonzentrat mehr aus Nordkorea importiere. Offenbar habe China eine alternative Quelle für das Material aus Nordkorea gefunden. (28.11.2017/ac/a/m)





