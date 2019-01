Wien (www.aktiencheck.de) - Das Konjunkturthema in China ist nach wie vor vom Handelskonflikt bestimmt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Exportrückgänge dürften sich dennoch sukzessive in 2019 einstellen und die bereits seit einem Jahr beobachtbare, binnengetriebene Konjunkturabschwächung (Stichwort Deregulierung) verstärken. Das BIP-Wachstum habe sich zwar bisher nur von 6,7% in Q2 auf 6,5% in Q3 gemäßigt; die hochfrequenten Stimmungs- und Aktivitätsindikatoren würden aber bereits einen schärferen Rückgang anzeigen. Fakt sei, dass der Handelskonflikt insgesamt den generell wachstumsdämpfenden Reformprozess erschwere.Die chinesischen Regierungsverantwortlichen würden nicht untätig bleiben und zeitgleich den schwerfälligen Wirtschaftsfrachter vor allem mithilfe fiskalpolitischer Steuerung in sichere Gewässer zu bringen versuchen. Je ausgeprägter der Konjunkturrückgang sei, desto umfangreicher würden die weiteren finanzpolitischen Maßnahmen im nächsten Jahr aussehen. Ansatzpunkte dürften die Unterstützung der privaten Unternehmen sein, Steuersenkungen und eine Zurückhaltung bei weiteren Reformmaßnahmen. Auch eine Förderung des privaten Konsums dürfte in den Fokus kommen. Daneben seien weitere Senkungen der Reserve Requirement Ratios vorstellbar; generell gelte, dass es kein großes Paket geben werde, sondern wie bisher schrittweise Anpassungen zur Dämpfung des Abwärtstrends. Insgesamt sollten sich die neu hinzukommenden, konjunkturschwächenden und konjunkturunterstützenden Faktoren ausgleichen. Im Endszenario würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG ihre BIP-Prognosen für 2019 und 2020 mit 6,4% p.a. und 6,2% p.a. unverändert belassen. (Ausgabe vom 20.12.2018) (04.01.2019/ac/a/m)