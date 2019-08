Auch die schlechter als erwartet ausgefallenen Konjunkturaussichten, die das ZEW in seiner monatlichen Umfrage unter Wirtschaftsfachleuten für August ermittelt habe, würden keine baldige Wende zum Besseren signalisieren. In China schließlich habe der Handelsstreit mit den USA im Juli die Industrieproduktion auf das schwächste Wachstum seit 17 Jahren abgebremst. Die Regierung in Peking plane daher Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft.



Auch in Deutschland werde der Ruf nach konjunkturbelebenden staatlichen Maßnahmen lauter. Zudem würden die Börsianer stark auf Schützenhilfe von den Notenbanken setzen. Insbesondere auf die Sitzungen der EZB am 12. September und der US-Notenbank FED am 17. und 18. September richte sich derzeit der Fokus. Allerdings gebe es gegenwärtig erhebliche politische Unsicherheiten, die das Börsengeschehen beeinträchtigen würden. Da wären beispielsweise die beiden Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg in zwei Wochen, die das Potenzial besitzen würden, die Berliner Regierungskoalition zu sprengen.



Größere Sorgen würden der Brexit - ein Ausscheiden der Briten aus der EU ohne Vertrag werde immer wahrscheinlicher -, die wirtschaftliche Situation in Argentinien sowie die Lage in Hongkong und im Nahen Osten bereiten. Von größter Bedeutung dürfte aber sein, wie lange der Handelsstreit zwischen den USA und China noch andauere. Da eine schnelle Einigung zwischen beiden Staaten nicht in Sicht sei, sei zunächst auch ein Anhalten der gedämpften Börsenstimmung zu erwarten. Allerdings zeige die in letzter Zeit deutlich angestiegene Volatilität, dass an den Märkten die Risiken inzwischen realistischer eingeschätzt würden. (19.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Trotz einer Erholung am Freitag schlossen die wichtigsten Aktienmärkte die vergangene Woche erneut mit Verlusten ab, so die Analysten der Nord LB.Vorübergehend seien der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der EURO STOXX 50 auf 6-Monatstiefs gefallen. Die Ankündigung von US-Präsident Trump, die für den 1. September geplante Einführung von Strafzöllen auf chinesische Importe für eine ganze Reihe von Verbrauchsgütern bis Mitte Dezember auszusetzen, habe den Börsen nur eine kurze Atempause verschafft. Konjunktursorgen hätten schnell wieder die Oberhand gewonnen und den Börsenhandel belastet. Vor allem die in den USA erstmals seit 2007 zu beobachtende inverse Zinsstruktur (10-jährige Staatsanleihen würden eine geringere Rendite aufweisen als 2-jährige) werde als Vorbote einer Rezession angesehen.