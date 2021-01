Obschon die Experten von Swisscanto Invest für 2021 von einer gedämpften Inflation ausgehen, führt die Ungewissheit über den längerfristigen Inflationspfad zu einer höheren Risikoprämie bei Staatsanleihen mit einer längeren Duration. Der nominale Renditeanstieg dürfte zwar weiterhin hauptsächlich auf steigende Inflationserwartungen zurückzuführen sein, jedoch würden die Experten auch bei den Realrenditen mit einem verbesserten Konjunkturausblick Erholungspotenzial sehen. Hier gelte das gleiche wie bei den nominalen Renditen: Einen Anstieg würden die Experten am langen Ende der Realzinskurve erwarten.



Der konstruktive wirtschaftliche Ausblick spreche 2021 für Währungen, die positiv vom globalen Konjunkturzyklus abhängen würden, wie die Rohstoffwährungen und die prozyklischen europäischen Währungen. Der Australische Dollar habe zuletzt von einer sehr schnellen wirtschaftlichen Öffnung profitiert, nachdem das Virus stark eingedämmt worden sei. Eine solide Rohstoffnachfrage aus China und zunehmend auch aus anderen Volkswirtschaften sowie ein generöses Fiskalpaket würden die australische Konjunktur und Währung auch in den kommenden Quartalen stützen. Die sukzessive Normalisierung der globalen Wirtschaftsaktivität und Mobilität dürfte insbesondere die Nachfrage nach Energierohstoffen steigern. Die Experten von Swisscanto Invest sehen auf Jahressicht deshalb auch klares Aufwertungspotenzial beim Kanadischen Dollar, der durch den Zerfall und die unvollständige Erholung des Rohölpreises doppelt von der Pandemie getroffen wurde.



Temporär würden aber auch nächstes Jahr sichere Häfen gefragt sein, da die wirtschaftliche Erholung nicht geradlinig verlaufen werde. Unter den Safe-Haven-Währungen würden die Experten den Japanischen Yen bevorzugen, insbesondere aufgrund der relativ attraktiven Realzinsen und der tiefen Bewertung. Gegenüber dem Schweizer Franken betrage die Unterbewertung gemäß Kaufkraftparität mehr als zehn Prozent.



Die generelle Einschätzung der Experten über die Aktienmärkte habe sich im Dezember nicht geändert. Zwar seien die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus global nochmals verschärft worden. Die Experten von Swisscanto Invest sind aber davon überzeugt, dass die Impfkampagnen das Licht am Ende des Tunnels näherkommen lassen und Investoren über diese Delle hinwegsehen. Insofern würden sie an der Einschätzung einer kräftigen konjunkturellen Erholung für 2021 festhalten. Das heiße, die Gewinne der Unternehmen würden deutlich steigen und die globalen Aktienmärkte beflügeln. Dabei würden die Experten diejenigen Regionen als attraktiv erachten, deren Indices eine überdurchschnittliche Gewichtung zyklischer Sektoren wie Grundstoffe, Industriewerte und zyklischem Konsum aufweisen würden. Sie würden derzeit die Schwellenländer gegenüber den Industriestaaten bevorzugen, weil sie bei höheren Gewinnwachstumsaussichten eine niedrigere Bewertung aufweisen würden.



Die Gewinne kleiner Aktiengesellschaften (Small Caps) würden oft eine höhere Sensitivität gegenüber dem Wirtschaftswachstum aufweisen als die der großen Unternehmen (Large Caps). Zudem würden sie von Finanzanalysten weniger häufig beobachtet. In Krisenzeiten würden Investoren deshalb eher bei Aktien der Großunternehmen zugreifen. Kleine Aktiengesellschaften würden dann an Interesse gewinnen, wenn sich die Konjunktur auf dem Wachstumspfad befinde und sich dabei noch beschleunige. Zwar habe das globale Wirtschaftswachstum im 4. Quartal 2020 nochmals einen Dämpfer bekommen, dennoch würden die Experten an ihrem Erholungsszenario festhalten. Entsprechend sollten sich die Kurse der Small Caps in den kommenden Wochen besser entwickeln als die der Large Caps.



Infolge der Konjunkturerholung dürfte auch für die Rohstoffpreise im Jahr 2021 weiteres Aufwärtspotenzial bestehen. Eine Aufhebung der Einschränkungsmaßnahmen, die während der Coronapandemie implementiert worden seien, werde sich vor allem durch eine zunehmende globale Mobilität positiv auf die Rohölnachfrage auswirken. Angesichts der angespannten Coronasituation bleibe der Weg dorthin zwar holprig, das Erdölkartell OPEC+ habe jedoch weitere Unterstützung signalisiert. Auch im Jahr 2021 wolle die Vereinigung an der Produktionsdisziplin festhalten. So hätten die Vertreter bei ihrem letzten Zusammentreffen beschlossen, die Produktionskürzungen neu langsamer zu reduzieren. Die Kürzungen sollten nun monatlich beurteilt werden und um maximal 0,5 Millionen Barrel pro Tag zurückgefahren werden. Diese Drosselung sei eine positive Neuigkeiten für den Rohölmarkt. Dadurch bestehe weiterhin die Chance, dass der Markt in einem Angebotsdefizit verharre und die Rohölpreise steigen würden. (04.01.2021/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Coronapandemie hat die Welt weiterhin fest im Griff, so die Experten von Swisscanto Invest.In Europa hätten zahlreiche Regierungen wieder stark einschränkende Maßnahmen ergriffen und in den USA dürfte der Kampf gegen COVID-19 unter dem neuen Präsidenten verschärft werden. Trotz dieser anhaltend schwierigen Lage würden die Experten mit Zuversicht ins Jahr 2021 blicken, hätten doch erste Länder mit der Impfung gegen COVID-19 begonnen. Die schrittweise Rückkehr zu einem weitgehend normalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben scheine nicht mehr in allzu weiter Ferne zu liegen. Diejenigen Unternehmen, Branchen und Volkswirtschaften, die von der Pandemie besonders in Mitleidenschaft gezogen worden seien, dürften auch jene sein, die von der Normalisierung am meisten profitieren würden.Unterstützt durch eine anhaltend und außerordentlich expansive Geld- und Fiskalpolitik werde die wirtschaftliche Erholung im Laufe des Jahres 2021 deutlich an Fahrt gewinnen. Dadurch würden auch die Renditen an den Anleihenmärkten moderat ansteigen. Die Experten von Swisscanto Invest erwarten den stärksten Anstieg in den zyklischen Regionen, wozu etwa die USA und Australien zählen. Die Unternehmensgewinne würden sich 2021 deutlich erholen - dies relativiere die hohe Bewertung der Aktienmärkte etwas. Insgesamt dürften auch in den nächsten Quartalen nur sehr beschränkt Alternativen zu Aktien bestehen.