Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Konjunktur läuft wieder an. Hierauf deuten jedenfalls die Einkaufsmanagerindices (Purchasing Manager Index, PMI) in der Eurozone hin, die die Erwartungen im Juli klar übertroffen haben, berichten die Analysten von Postbank Research.



Der PMI für die Eurozone steige vorläufigen Angaben zufolge von 48,5 auf 54,8 Punkte - ein ZweiJahres-Hoch - und überspringe damit scheinbar mühelos die Expansionsschwelle bei 50 Punkten. Ähnlich sehe es in Deutschland (+8,5 auf 55,5 Punkte) und Frankreich (+5,9 auf 57,6 Zähler) aus. Treiber der Entwicklung sei dabei in erster Linie der Dienstleistungssektor, was angesichts der im Vergleich zur Industrie stärkeren Belastung durch die Shutdown-Maßnahmen zuvor aber kaum überraschen könne. Trotz der erfreulichen Juli-Daten sei es für Euphorie deutlich zu früh. So liege die Beschäftigungskomponente des EWU-PMI weiterhin klar unter 50 Punkten. Dies signalisiere trotz der Erholung der Geschäftsaktivitäten einen weiteren Verlust von Beschäftigungsverhältnissen. Bleibe zu hoffen, dass dieser Trend ende, bevor er im weiteren Jahresverlauf den privaten Konsum belaste und schlimmstenfalls in einen neuerlichen Konjunkturabschwung führe.



In den USA wiederum steige der Gesamteinkaufsmanagerindex im Juli von 47,9 auf 50,0 Punkte und damit weniger stark als auf dieser Seite des Atlantiks. Die unterschiedliche Entwicklung in Europa und den USA sei ein weiterer Baustein der sich zugunsten des Euro verschiebenden Markteinschätzung vieler Marktbeobachter. So habe der Euro am Freitag nach Bekanntgabe der US-Daten seine Kursgewinne der vorangegangenen Handelstage zunächst weiter ausgebaut. (27.07.2020/ac/a/m)



