"Der Trend in der Weltkonjunktur geht eindeutig nach oben, zahlreiche Anzeichen deuten auf eine Beschleunigung der wirtschaftlichen Dynamik hin", sage Markus Dürnberger, Bereichsleiter Asset Management im Bankhaus Spängler. Einer der wichtigsten Frühindikatoren sei der PMI, kurz für Purchasing Manager Index. Dieser Einkaufsmanagerindex basiere auf einer monatlichen Umfrage, bei der die Einkaufsmanager von hunderten Unternehmen über ihre Einschätzung der Lage im Vergleich zum Vormonat befragt würden.



Auch Emerging Markets würden von konjunkturellem Rückenwind profitieren. "Die aktuellen Zahlen deuten vor allem auf eine weitere Expansion in Nordamerika, Europa und China hin. Auch in Brasilien, der größten Volkswirtschaft Südamerikas, hellten sich die letzten Daten etwas auf", so Dürnberger. "Die Aktienmärkte könnten von diesen Rahmenbedingungen weiterhin profitieren. Ihr wichtigster Erfolgsfaktor bleibt aber weiterhin die Entwicklung der Unternehmensgewinne. Der europäische Aktienmarkt weist relativ zu den USA eine attraktivere Bewertung auf. Auch Emerging Markets werden vom konjunkturellen Rückenwind profitieren und sind aktuell durchaus attraktiv bewertet."



Bei Staatsanleihen würden die Asset Manager des Bankhaus Spängler weiterhin bei einer kurzen Laufzeitenstruktur bleiben, da der Weg für Zinsen tendenziell nach oben zeige. Ein Ende der Niedrigzinsära, vor allem in Europa, sei allerdings nicht in Sicht. "Europäische und amerikanische High Yield-Anleihen stufen wir im aktuellen konjunkturellen Umfeld weiterhin als interessant ein. Und Schwellenländeranleihen bieten auch im langfristigen Vergleich noch attraktive Aufschläge", meine Dürnberger. (Ausgabe vom 24.04.2017) (25.04.2017/ac/a/m)







