Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Panik ist da: Die Ausbreitung des Coronavirus setzt sich weiter in Europa und den USA fort, während in China erste Erfolge bei der Eindämmung zu verzeichnen sind und gleichzeitig erste ganz schlechte Makrozahlen für Januar/Februar bekannt gegeben wurden, so Dr. Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Die Federal Reserve habe nach der Bank of England und EZB inzwischen massiv im Form einer erneuten Zinssenkung auf nahezu Null und einem Aufkaufprogramm über USD 700 Mrd. reagiert. Letztlich sei in der jetzigen Situation die Fiskalpolitik gefordert, denjenigen Unternehmen unter die Arme zu greifen, die virusbedingt kurzzeitig die Produktion oder den Handel einstellen und ihre Arbeitnehmer weiterbezahlen müssten.Für die nächsten sieben bis 14 Tagen müsse mit einem anhaltend deutlichen Anstieg der Infizierten zu rechnen. Frühestens Ende März könne wohl - aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen wie Begrenzung der öffentlichen Bewegungsfreiheit - auf einen langsam weniger steilen Anstieg gehofft werden. Die harte Zeit in Europa werde auch noch im April andauern - das lasse die Entwicklung in China erwarten. (Ausgabe 12 vom 16.03.2020) (17.03.2020/ac/a/m)