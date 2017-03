Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der ifo Index ist im März überraschend stark angestiegen und hat den höchsten Wert seit Juni 2011 erreicht, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.



Unsicherheitsfaktoren wie die bevorstehenden Brexit-Verhandlungen würden die Stimmung der deutschen Wirtschaft weiterhin nur wenig zu beeinflussen scheinen, während sich der globale Wachstumsausblick für 2017 aufgehellt habe. Ein stabiler Wachstumstreiber sei auch der deutsche Konsum, der vor allem vom Arbeitsmarkt beeinflusst werde und weniger von globalen Wachstumsrisiken. Aus dieser Sicht möge der aktuelle Höhenflug des ifo Index nicht völlig überraschend sein, auch wenn er nicht unbedingt repräsentativ für die Stimmung in den Investitionsgüterbranchen sein möge.



Die IKB erwarte in diesem Jahr ein kalenderbereinigtes BIP-Wachstum von 1,7%. (27.03.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.