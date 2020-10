Bonn (www.aktiencheck.de) - Diverse Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die globale Konjunktur derzeit im Aufwind befindet, so die Analysten von Postbank Research.



Die Auftragseingänge der deutschen Industrie seien im August um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen und auch die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe weltweit würden sich gut entwickeln. Ein weiteres positives Zeichen für die globale Industrie seien die starken Exportzahlen Taiwans, da diese sehr empfindlich auf den globalen Konjunkturzyklus reagieren würden. Nachdem die Ausfuhren bereits im August um 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen seien, sei im September sogar ein Plus von 9,4 Prozent erzielt worden. Zwar könnten steigende Infektionszahlen die weltweite Güternachfrage zwischenzeitlich etwas belasten, insgesamt würden die Anzeichen aber auf einen robusten globalen Konjunkturzyklus hindeuten. Die Analysten von Postbank Research rechnen daher angesichts dieser Entwicklung mit einer anhaltenden Aktienrotation in zyklische Sektoren. (09.10.2020/ac/a/m)



