Dem Umweltschutz seien Prioritäten einzuräumen, welche sehr langfristig ausgerichtet seien. Hinsichtlich der anstehenden Steuerreformen verweise die OECD auf einen Abbau der vielen Ungleichgewichte. Diese seien teilweise so gravierend, dass sie imstande seien, neue Handelskriege auszulösen. Solche Konflikte seien geeignet, das langfristige Wachstum der Weltwirtschaft infrage zu stellen. Sie würden die Nachhaltigkeit der Aktivitäten verhindern. Diese Forderungen der OECD seien zwar aus volkswirtschaftlicher Sicht berechtigt, doch würden sie kaum helfen die aktuellen politischen Schwierigkeiten zu überwinden, auf die die Regierungen Rücksicht nehmen müssten. Die Politiker hätten in der Regel nur den nächsten Wahltermin im Auge, der über ihre Wiederwahl oder Abwahl bestimme (vergleiche die US-Wahl).



Das schwierigste Problem, vor dem die künftige Geld- und Fiskalpolitik stehe, sei die Verschuldung der Sektoren Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Haushalte sowie Kreditinstitute. Hier seien insbesondere die öffentlichen Schulden so groß, dass sie in manchen Ländern wohl nie mehr zurückbezahlt werden könnten. In den Sektoren Privathaushalte und Unternehmen sei beim geringsten Anstieg der Soll-Zinsen die Zahlungsunfähigkeit zu erwarten. Im Vergleich der öffentlichen Schulden zum BIP lägen Japan, Griechenland, Italien, Portugal und die USA an der Spitze. Deutschland nehme einen Platz in der Mitte ein.



Das Institute for International Finance schätze, dass die globale Verschuldung auf über 251 Billionen USD gestiegen sei und jetzt die Quote von 320% des Welt-BIP erreicht habe. Es sei nicht in erster Linie auf die ultra-expansive Geldpolitik zurückzuführen, die Debitoren seien durch die Nullzinspolitik dazu verleitet, den vermeintlich einfacheren Weg aus der Krise zu suchen, nämlich höhere Schulden aufzunehmen. Für einen Finanzminister sei es ungleich einfacher, eine neue Staatsanleihe aufzulegen als im Parlament Steuererhöhungen oder Ausgabensenkungen durchzusetzen. Die Weltbank warne davor, dass die globale Verschuldung die Weltwirtschaft in eine neue Finanzkrise stürzen könnte. Der IWF zähle 32 "hoch verschuldete" Länder auf mit langfristig untragbarer Verschuldung, die sich in den letzten zwei Jahren mehr als verdreifacht hätten.



Die Wirtschaftspolitik in den wichtigsten Volkswirtschaften kenne zurzeit keine andere Lösung als die ultra-expansive Geldpolitik verbunden mit extrem hoher Verschuldung (Deficit Spending). Daran werde sehr wahrscheinlich so lange wie möglich festgehalten. In der Geldpolitik sei aber der Grenznutzen vermutlich bereits negativ. Die Methode des Deficit Spending führe unvermeidlich in die Schuldenfalle, wenn der Schuldendienst (Soll-Zinsen plus Tilgungen) die Haushaltspolitik sprenge. Die Ratingagenturen würden gezwungen sein, die Stabilitätsbewertung einiger Volkswirtschaften herabzusetzen. (10.09.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Regierungen vieler Länder haben zur Bekämpfung der Pandemie umfangreiche und noch nie da gewesene Maßnahmen ergriffen, sowohl mit der Geldpolitik, als auch mit der Fiskalpolitik, doch konnte ein so ein abrupter Einbruch der wirtschaftlichen Aktivitäten wie im 1. Quartal 2020 nicht verhindert werden, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die dabei eingegangene Verschuldung werde sie aber in Zukunft vor erhebliche Herausforderungen an die Fiskalpolitik stellen. So der jüngste Report der OECD.