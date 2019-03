Professionell gestaltete Erklärvideos für die Vermarktung von Finanzprodukten

Kredite, Aktien und Wertpapieranlagen einfach erklärt

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Digitalisierung und das Internet haben die Finanzwelt komplett verändert . Noch vor 20 Jahren haben Kunden bei einem Berater ihrer Hausbank einen Termin vereinbart, wenn sie eine Geldanlage abschließen oder sich über Aktien und Wertpapiere informieren wollten. Mittlerweile ist das Netz der Filialbanken deutlich geschrumpft. Onlinebanken haben den Markt mit innovativen Produkten und günstigen Konditionen erobert. Immer mehr Kunden erledigen ihre Kontoführung komplett online. Dies betrifft nicht nur Überweisungen, Daueraufträge oder die Einsicht in die Kontoauszüge. Auch Kredite, Sparverträge sowie Wertpapier- und Aktienkäufe werden online abgeschlossen. Der Kunde übernimmt eine Selbstverantwortung, die den Vorteil hat, dass die Produkte deutlich günstiger sind. Filialbanken tragen hohe Kosten für die Miete der Räume in attraktiver Innenstadtlage und für die Beschäftigung der Mitarbeiter. Diese Kosten müssen Onlinebanken nicht tragen. Das eingesparte Geld wird in Form günstiger Konditionen an den Kunden weitergegeben. Viele preisbewusste Kunden haben sich bereits für eine Onlinebank entschieden. Sie regeln ihre Finanzgeschäfte selbst. Bei Fragen und Problemen stehen die Mitarbeiter der Online-Bank via Telefon oder Chat bereit. Aber auch FAQs im Internet und Erklärvideos helfen, auf Fragen schnell und kompetent eine Antwort zu finden.Erklärvideos erfreuen sich im Internet einer immer größeren Beliebtheit. Sie sind rund um die Uhr verfügbar und bieten Informationen zu den unterschiedlichsten Themen. Der Vorteil des Erklärvideos ist, dass es überall verfügbar ist. Das schnelle mobile Internet ermöglicht es, die Videos unabhängig von Zeit und Ort abzurufen. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber dem Besuch in einer Filialbank oder einem Anruf beim Online-Bankberater, dem häufig eine längere Zeit in der Warteschleife vorangeht. Jedes Erklärvideo beschäftigt sich mit einem einzigen Thema. So können die Themen, die interessieren, ganz gezielt aufgerufen werden. Die Erklärvideos sind ansprechend aufbereitet. Sie kommen schnell zum Punkt und veranschaulichen das Problem und dessen Lösung in Bild und Ton. So bieten Experten die Erstellung von White Board Videos an. Dabei handelt es sich um sehr anschauliche, grafisch interessant aufbereitete Videos, die zu einem bestimmten Thema Stellung nehmen. Der Kunde kann das Video so oft aufrufen, wie er möchte. So werden die Dinge, die beim ersten Anschauen vielleicht noch nicht so klar werden, ein zweites Mal erklärt. Grafiken und Animationen sorgen dafür, dass die Videos leicht verständlich sind. Dies betrifft auch komplexe Themen, wie sie gerade in der Finanzwelt häufig vorkommen.Die Finanzwelt bietet eine Vielzahl an Produkten, die vom Kunden für einen kürzeren oder längeren Zeitraum abgeschlossen werden können. Großer Beliebtheit erfreuen sich Kredite und Geldanlagen . Aufgrund der Niedrigzinspolitik, die von der Europäischen Zentralbank seit mehreren Jahren betrieben wird, sind klassische Sparanlagen unattraktiv geworden. Gleichermaßen sind die Zinsen für Kredite gesunken, sodass die Aufnahme eines Darlehens aufgrund der niedrigen zusätzlichen Kosten sehr attraktiv ist. Wer sich über Einzelheiten verschiedener Produkte informieren möchte und Kunde einer Onlinebank ist oder nicht zu seinem Bankberater in die Filiale gehen möchte, kann die interessanten und informativen Erklärvideos nutzen. Sie stehen zu verschiedenen Finanzprodukten zur Verfügung und erläutern alle Details einfach und verständlich. (27.03.2019/ac/a/m)