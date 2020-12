Bonn (www.aktiencheck.de) - Bitcoin war zuletzt durch ein Jahresplus von über 160 Prozent wieder in aller Munde, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie von Postbank Research.



Als erste Kryptowährung sei sie zwar als von Banken unabhängiges, dezentrales Zahlungsmittel entworfen worden, allerdings würden digitale Währungen zunehmend in den Fokus der Zentralbanken rücken. Auch die EZB habe zuletzt eine Testphase für einen digitalen Euro angekündigt. Noch gelte es zu klären, wie dieser ausgestaltet werden könnte und welche Implikationen er für die Effizienz und Stabilität des Finanzsektors mit sich bringe. Denn in puncto Effizienz könnten bestehende digitale Systeme im nationalen Zahlungsverkehr bereits mit einer digitalen Währung mithalten. Internationale Geldtransfers würden sich hingegen mit digitalen Währungen günstiger abwickeln lassen. Bezogen auf die Finanzstabilität berge ein digitaler Euro allerdings Risiken. Denn in Krisenzeiten würde er einen "Bank Run per Klick" ermöglichen, bei dem die Bürger ihre Bankeinlagen in Sekunden in den digitalen Euro umtauschen könnten. Die Einführung einer digitalen Währung sei daher kein triviales Unterfangen. (16.12.2020/ac/a/m)





