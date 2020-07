Dazu passe für Behring auch eine Nachricht des Empfehlungsportals für lokale Unternehmen Yelp. "55% der auf Yelp gelisteten US-Unternehmen, die zuerst als "vorübergehend geschlossen" gekennzeichnet waren, laufen nun unter "dauerhaft geschlossen"."



Und immer neue Covid-19-Schübe würden dazu beitragen, dass sich die US-Wirtschaft trotz umfangreicher Stimulationsmaßnahmen schwerer damit tue, wieder auf die Beine zu kommen, als die Wirtschaft in Europa. Für Behring seien auch die Folgen daraus klar: "Die fast logische Konsequenz aus der US-Schwäche ist ein stärkerer Euro." Um mehr als 10% sei die Gemeinschaftswährung seit ihrem Tief im März gestiegen.



Auf der Aktienseite sehe Behring derzeit keinen Handlungsbedarf. Auch wenn die Frühindikatoren im Vergleich zu den USA besser aussehen würden, würden die Experten aktuell europäische Aktienbörsen nicht übergewichten. "Gerade für die vor allem in Deutschland stark exportorientierte Industrie, könnte der stärkere Euro sogar zum Hemmschuh werden."



Zum Ende der Woche würden dann auch die Zahlen für die Europäische Union vorliegen mit einer ersten Schätzung zum BIP für das zweite Quartal. Auch hier würden die Ökonomen den größten Rückgang seit Bestehen der Aufzeichnungen erwarten - wenn auch in der Summe nicht ganz so stark, wie in den USA. (29.07.2020/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Ob Dotcom-Blase oder Finanzkrise - es galt stets als gesicherte Erkenntnis, dass sich die Wirtschaft in den USA schneller erholt, als in Europa, so Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank.Diesmal könnte es jedoch anders sein. "Wenn am Donnerstag die Daten zum US-Bruttoinlandprodukt für das abgelaufene Quartal kommen, werden wir vermutlich den größten vierteljährlichen Rückgang von April bis Juni seit Bestehen der Aufzeichnungen sehen", habe Marko Behring gesagt.