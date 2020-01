SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Komax-Aktie:

184,40 CHF -1,81% (28.01.2020, 10:20)



L&S-Aktienkurs Komax-Aktie:

172,60 EUR +0,58% (28.01.2020, 10:36)



ISIN Komax-Aktie:

CH0010702154



WKN Komax-Aktie:

907324



Ticker-Symbol Komax-Aktie:

KR8



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Komax-Aktie:

KOMN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Komax-Aktie:

KMAAF



Kurzprofil Komax Holding AG:



Komax (ISIN: CH0010702154, WKN: 907324, Ticker-Symbol: KR8, SIX Swiss Ex: KOMN, NASDAQ OTC-Symbol: KMAAF) ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit über 2.000 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern. (28.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Komax-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Komax-Aktie (ISIN: CH0010702154, WKN: 907324, Ticker-Symbol: KR8, SIX Swiss Ex: KOMN, NASDAQ OTC-Symbol: KMAAF).Schwächere Umsatzentwicklung: Der GJ19-Auftragseingang habe ein deutlich niedrigeres Niveau als im GJ18 (CHF 408,7 Mio.) erreicht und sei damit hinter dem Konsens und den Analystenerwartungen (-17,7% Wachstum ggü. VontE -14%) zurückgeblieben. Bisher seien bei Komax keine Anzeichen einer Verbesserung erkennbar. Der Umsatz sei auf etwa CHF 415 Mio., -13,5% im Vergleich zum GJ18 gesunken. Dies sei unter VontE (-11,4%) und am unteren Ende der Unternehmensprognose (CHF 415 Mio.). Das Umsatzwachstum im 2H19 sei immer noch schwach gewesen (-12,7% ggü. 1H19 -14,1%), da die Sommermonate schwierig gewesen seien und kaum durch die Entwicklung ab September ausgeglichen worden seien. Die Unsicherheit und das schwierige Marktumfeld würden auch 2020 andauern.Die EBIT-Margen seien eine große Enttäuschung: Die EBIT-Marge für das GJ19 von 5,5% liege deutlich unter dem Unternehmensziel (8 bis 9%) und VontE (8,6%). Dies sei hauptsächlich auf unvorhergesehen hohe zusätzliche Kosten (F&E) für Pionierprojekte im 2H19 zurückzuführen. Komax leite neue Maßnahmen ein (Überprüfung der Strukturen und FTE-Änderungen) und führe ab 1. März 2020 Kurzarbeit ein.Nächster Kursimpuls: Die vollständigen Ergebnisse für das GJ19 würden am 17. März 2020 veröffentlicht. VR korrigiere die Finanzziele für 2021 (wahrscheinlich nach unten).Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, bestätigt das "buy"-Rating für die Komax-Aktie. Das Kursziel laute CHF 240,00. (Analyse vom 28.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Komax-Aktie: