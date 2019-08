L&S-Aktienkurs Komax-Aktie:

156,90 EUR +1,62% (16.08.2019)



ISIN Komax-Aktie:

CH0010702154



WKN Komax-Aktie:

907324



Ticker-Symbol Komax-Aktie:

KR8



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Komax-Aktie:

KOMN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Komax-Aktie:

KMAAF



Kurzprofil Komax Holding AG:



Komax (ISIN: CH0010702154, WKN: 907324, Ticker-Symbol: KR8, SIX Swiss Ex: KOMN, NASDAQ OTC-Symbol: KMAAF) ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit über 2.000 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern. (26.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Komax-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Komax-Aktie (ISIN: CH0010702154, WKN: 907324, Ticker-Symbol: KR8, SIX Swiss Ex: KOMN, NASDAQ OTC-Symbol: KMAAF), senkt aber sein Kursziel.Die Umsatzprognose des Analysten für GJ19 sinke um CHF 3 Mio. auf CHF 423 Mio. Dies entspreche dem Unternehmensausblick und zeuge von der sehr geringen Nachfrage nach Standardmaschinen von Komax und von den sehr ungünstigen Wechselkursen. Kurzfristig sehe der Analyst im Autosektor keinen größeren Impulsgeber. Vorsichtshalber senke er daher seine Wachstumsschätzung für GJ20 etwas. Er rechne für GJ19 mit einer EBIT-Marge von 8,5%, dem Mittelwert der Vorgaben. Seine Prognose höherer Nettofinanzaufwendungen und eines höheren Steuersatzes ergebe eine deutlich stärkere Abnahme des Reingewinns.Seine EPS-Prognose setze er etwas weiter herab. Ein kurzfristiger Impulsgeber fehle, daher rechne er nicht mit einer "Hockeystick"-Erholung. Komax dürfte sich aber wieder erholen, wenn sich der Automobilmarkt stabilisiere und im GJ20 mehr Elektroautomodelle eingeführt würden.Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, bestätigt das "buy"-Rating für die Komax-Aktie bei einem neuen Kursziel von CHF 240,00 (bisher CHF 250,00). (Analyse vom 26.08.2019)Börsenplätze Komax-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Komax-Aktie:184,10 CHF -1,13% (26.08.2019, 13:35)