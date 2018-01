Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Euphorie der Marktteilnehmer hat hinsichtlich der Industriemetalle zumindest vorübergehend etwas nachgelassen und es kommt heute Morgen zu Gewinnmitnahmen, so die Analysten der Commerzbank.



Nickel als größter Verlierer gebe fast 4% nach, die meisten anderen Metalle würden um bis zu 2% fallen. Auch bei australischer Kokskohle scheine das Momentum nach dem starken Preisanstieg im November und Dezember auf gut 260 USD je Tonne raus zu sein. Kokskohle habe gestern rund 254 USD gekostet. Allerdings drohe neues Ungemach: Die australische Wetterbehörde erwarte in der bis Ende April laufenden Sturmsaison 10-13 tropische Zyklone. Sollte sich darunter ein Zyklon wie "Debbie" im Frühjahr 2017 entwickeln, könnte dies laut Ansicht der unabhängigen Research-Institute Wood Mackenzie und CRU zu einem neuerlichen Preissprung auf über 300 USD je Tonne führen.



Durch "Debbie" sei es damals zu Überschwemmungen im Bundesstaat Queensland gekommen, der größten Abbauregion für Kokskohle in Australien. Vor allem das Schienennetz sei stark in Mitleidenschaft gezogen worden, sodass deutlich weniger Kohle von den Minen in die Häfen habe transportiert werden können, wodurch das Angebot am seewärtigen Markt knapp geworden sei. Der Kokskohlepreis habe sich daraufhin Anfang April innerhalb von zwei Wochen auf 314 USD je Tonne mehr als verdoppelt und sich bis Ende Mai anschließend wieder halbiert. Nach schon starken Preisausschlägen im Jahr zuvor habe dies dazu geführt, dass das Pricing-System bei Kokskohle auf eine (rückwirkende) indexbasierte Preisfeststellung umgestellt worden sei. (16.01.2018/ac/a/m)





